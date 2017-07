Villares seguirá “buscando integración” en En Marea

O portavoz de En Marea, Luís Villares, aspira a "seguir buscando consensos e integración" para fortalecer En Marea e non ve que exista "motivo de fondo de calado" para que "ninguén se descolgue da unidade popular" que representa un proxecto político que ten "todo por conseguir".

Plenario de En Marea

Villares analizou a situación do espazo político da confluencia, en declaracións a Europa Press, despois do plenario celebrado o pasado sábado, no que viu afianzado o seu liderado, ao gañar as teses que defendía, pero no que tamén se evidenciou a fractura interna cuns resultados moi axustados.

E o certo é que o equipo capitaneado por Villares obtivo o respaldo da maioría en todos os debates, pero fíxoo cunha marxe reducida de en torno ao 55 por cento das menos de 500 persoas que se achegaron ata o Pazo de Congresos da capital galega, que albergou esta cita política.

"Consciente" diso, Villares incidiu en que as votacións "nunca poden definir a complexidade" de En Marea, que "sempre" se debe construír "conforme ás regras de consenso e non ás regras da maioría", posto que as segundas "funcionan mal" nun espazo "diverso e mestizo".

Así, fixouse o reto de "seguir traballando buscando máis e mellores consensos". "Sería irresponsable non estar centrado nisto. Temos un espazo que funciona e no que hai debate, pero tamén ten preocupacións. Hai que ocuparse diso. Como? Buscando consensos e buscando integración", garantiu.

O portavoz de En Marea, Luís Villares | Fonte: Europa Press

"MAN TENDIDA DESDE HOXE MESMO"

Preguntado acerca de se se expón algún xesto concreto con quen foron máis críticos coas teses que finalmente saíron adiante no plenario, Villares insistiu en que as iniciativas internas deben encamiñarse a que haxa "un espazo de suma, de encontro", xa que 'A suma do común' non era só a lema "para o día" do plenario.

O portavoz de En Marea apuntou á integración de formulacións políticas "compatibles". "Son consciente de que hai iniciativas e achegas concretas sobre as que habería que falar canto antes. É necesario ampliar o consenso o máximo posible e a man está tendida desde hoxe mesmo. Hai que adoptar iniciativas internas para que teñamos un espazo de suma", aseverou.

Deste xeito, insistiu en que é preciso "tomar moi boa nota de todas as achegas que se discutiron o sábado por unha razón: veñen de xente do propio espazo de confluencia, non de fóra" e, en consecuencia, é "prioritario" facelo.

RENUNCIAR A POSICIÓNS PROPIAS

Villares espera que o ocorrido o sábado non se traduza na ruptura do espazo de confluencia, posto que, á súa entender, do debate "o único que debe saír sempre é a conclusión de que é necesario avanzar".

"Non hai ningún motivo de fondo de calado que xustifique que ninguén se vaia a descolgar da unidade popular. Temos todo por conseguir, a garantía dun sistema público que asegure os dereitos fundamentais, temos por conseguir un emprego digno que faga que a xente non teña que emigrar... Mentres todo isto non se consiga, todo o mundo debe permanecer unido", apelou.

Non en balde, lembrou que hai "un clamor cidadán" que promoveu esta unidade popular e que a tarefa está "inacabada". Por iso, aínda que se puideron cometer "erros", insistiu na necesidade de buscar "puntos de encontro e aproximar posicións", o que significa tamén --subliñou-- "renunciar a posicións propias". Ao seu xuízo, o espazo da confluencia xerou "expectativas" que é necesario "cumprir".

"RESPECTO" Á POSTURA DOS ALCALDES

En canto á ausencia dos alcaldes das mareas municipalistas de Santiago, Martiño Noriega (Compostela Aberta), e A Coruña, Xulio Ferreiro (Marea Atlántica), o portavoz de En Marea asegurou que "respecta" a decisión de cada un.

"Todos contribuímos a construír un espazo político; o plenario é importante, pero entendo que todo o mundo, polos motivos que sexa, non pode acudir. Sei que todo o mundo constrúe o espazo de En Marea como pode e entende, e eu respéctoo", insistiu, antes de pedir que non se lean as súas palabras como "un reproche".

CELEBRACIÓN "PROPIA" DO 25 DE XULLO

En canto á celebración do 25 de xullo, Villares confirmou a Europa Press que o Consello das Mareas está a traballar nunha convocatoria acorde á "propia" ideoloxía do espazo de En Marea e na tarefa de "perfilar os contidos" da xornada.

"De feito, leva máis dunha semana o tema no Consello porque buscamos a achega de todas as persoas que o integran. Estamos para compartir e debater en común que Día Nacional de Galicia queremos celebrar", aseverou. Á espera de que se anuncien os detalles do acto, avanzou que En Marea quere que "o protagonismo sexa da cidadanía" e non dos cargos da formación.

Preguntado acerca de se será compatible coa manifestación que tradicionalmente convoca o BNG, subliñou que "outras forzas fixeron as súas convocatorias" e En Marea está a buscar "celebralo conforme á súa propia ideoloxía", no seu primeiro ano, ademais, como "espazo político". O obxectivo, remarcou, será que os cidadáns "sexan os protagonistas e non os cargos".