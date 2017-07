O PSOE pedirá que o Congreso investigue se houbo responsabilidades políticas no accidente

O PSOE pedirá que o Congreso dos Deputados investigue se houbo responsabilidades políticas no accidente do tren Alvia no barrio compostelán de Angrois o 24 de xullo de 2013, polo que morreron 80 persoas e 144 resultaron feridas.

Un vagón subido por un guindastre o día despois do accidente do Alvia en Angrois | Fonte: Europa Press

Así o decidiu este luns por unanimidade a reunión da permanente da executiva federal dos socialistas, segundo destacou a integrante deste órgano e presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, quen se encargou de defender esta iniciativa.

En sete días, precisamente, cúmprese o cuarto aniversario da traxedia, nun escenario no que a instrución nos xulgados conta con dous investigados (o maquinista e un alto cargo de Adif).

(HABERÁ AMPLIACIÓN)