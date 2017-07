O Rei Felipe VI enxalzou a Galicia como "un referente" do comercio exterior español grazas a un nivel de exportacións que "está por encima" do PIB e do "peso demográfico" galego no conxunto estatal, á vez que convidou ás empresas a "non perder nunca as súas sinais de identidade, nin o arraigamento ás súas raíces".

O monarca pronunciou estas palabras na sede de Vigo do Círculo de Empresarios de Galicia, onde este luns recibiu a Medalla de Ouro da entidade, que celebra o seu 25 aniversario. Un acto no que tamén estiveron presentes a ministra de Emprego, Fátima Báñez, e o presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, entre outras personalidades.

Alí, a súa Maxestade lembrou que, sendo aínda Príncipe de Asturias, visitou fai dez anos o Círculo de Empresarios e que, unha década máis tarde, "confirma a gratísima impresión" que levou no seu día. "Alégrame moito confirmar hoxe a miña convicción de que tiñades un gran camiño por diante", engadiu.

Durante o seu discurso, Felipe VI sinalou a "sólida internacionalización" da economía española como unha das contribucións "decisivas" á hora de "afrontar a grave crise económica", un factor no que Galicia "foi un referente" grazas ao seu comercio exterior.

"As vosas exportacións están por encima do que corresponde ao voso PIB e peso demográfico dentro do noso contexto nacional. Recuperastes nestes dous últimos anos o dinamismo que caracterizou a acción do empresariado galego desde a década dos noventa e ata o inicio da crise", aseverou.

Todo iso, grazas ao aproveitamento da "posición xeoestratéxica" de Galicia que, segundo o Rei, o empresariado soubo converter nun "mar de oportunidades". "Soubestes ver ben que Galicia é tamén o centro do Atlántico e que isto representa un enorme potencial que debe ser aproveitado", engadiu.

"ACENOS DE IDENTIDADE"

A continuación, tras apuntar que a economía galega consegue axuntar os "sectores tan tradicionais" de Galicia como a pesca, a conserva ou a automoción con "a innovación"; Felipe VI convidou ao empresariado a "non perder nunca as súas sinais de identidade, nin o arraigamento ás súas raíces".

"Sodes moitas as empresas galegas que soubestes combinar esa presenza exterior co apego á vosa terra, porque a proxección da vosa idiosincrasia galega e española distínguevos e fortalece internacionalmente", incidiu.

Así mesmo, emprazou a afrontar os "retos e desafíos" da economía que pasan, entre outras cuestións, por "captar novos talentos cara ao emprendimiento" e ser quen de "trasladar á escola e aos institutos a idea de que empresa e progreso económico están intimamente ligados".

ANIVERSARIO CLUB FINANCEIRO

Felipe VI felicitou polo seu 25º aniversario ao Círculo de Empresarios de Galicia --nacido orixinalmente como Círculo de Empresarios de Vigo e que sumou nos últimos tempos a Santiago e A Coruña--, que se converteu nun "auténtico referente de opinión empresarial" e "unha das organizacións" do seu ámbito "máis activas".

Tras isto, agradeceu a concesión da Medalla de Ouro do Círculo que, como comentou, fai que se "reafirme" o seu "compromiso coa promoción e defensa dos intereses económicos e empresariais de España no exterior" como "parte importante" das súas "responsabilidades" como xefe de Estado.

"Contamos con excelentes empresarios como vós que creades riqueza e emprego, que estades cada día máis firmemente presentes no exterior como mellor estratexia para crecer, para promocionar a vosa terra e aproveitar mellor as oportunidades de mellora para o conxunto da nosa sociedade", concluíu.

PRESIDENTE CÍRCULO

A intervención do monarca foi presentada polo presidente do Círculo de Empresarios de Galicia, Juan Güell, quen cualificou a Felipe VI como "o mellor representante" das empresas españolas e "o mellor embaixador" do país. "Abrides portas, facilitades a nosa expansión, levades a 'Marca España' por todo o mundo", engadiu.

Güell lembrou os primeiros pasos da organización que dirixe, nacida no ano 1992 en Vigo, unha "cidade diferente" á de hoxe, "posiblemente desarticulada" e que "aínda se estaba facendo a si mesma".

A continuación, enxalzou a empresa española e cargou contra "a crítica destrutiva" que, na súa opinión, termina por converterse na "mellor marca de imaxe" dos "competidores" da economía de España.

"Os españois podemos e debemos sentirnos orgullos e presumir de país", aseverou Güell, para logo engadir que "os galegos tamén", grazas ao carácter de Galicia como "potencia mundial" en sectores como "pesca, conserva, téxtil, granito ou lousa".

Por último, asegurou que os empresarios "en absoluto" foron "alleos" ao "gran tsunami" que supuxo a crise económica, polo que chamou a "aprender dos erros do pasado" e "armarse para a próxima". "Porque haberaas, e oxalá que nunca volva repetirse unha crise tan dura como esta", concluíu.