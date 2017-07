Dous anos e dous meses de prisión para un procesado reincidente por un incendio forestal en Santiago en 2016

A Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago de Compostela, condenou a dous anos e dous meses de prisión a un home con antecedentes por feitos similares por un delito de incendio forestal ocorrido na parroquia de Figueiras en agosto de 2016.

A pena inclúe tamén o pago dunha multa de 2.340 euros e unha indemnización, en concepto de responsabilidade civil, de 1.834,55 euros para a Consellería de Medio Rural da Xunta polos gastos derivados dos servizos de extinción.

A Sala tivo en conta a circunstancia atenuante de reparación do dano, "ao consignar o acusado o importe das súas responsabilidades pecuniarias antes da celebración do xuízo oral", segundo recolle o fallo.

O tribunal considera probado, en base a diversos testemuños, que o acusado, con antecedentes por feitos similares, provocou un incendio de forma intencionado en agosto de 2016 na parroquia de Figueiras. "Examinando o terreo, non se detectaron restos de queimas de residuos agrícolas ou forestais, nin traballos que puidesen producir faíscas, nin treboadas, festexos populares, actividades de recreo, nin colmeas, nin liñas eléctricas, que puidesen xeralo", segundo precísase no fallo xudicial.

A Audiencia considera probado que sobre as 00,35 horas do 30 de agosto de 2016, o procesado Carlos P.C. desprazouse desde o seu domicilio no lugar de Fontecova, Figueiras, no seu vehículo ata un punto distante a 2.100 metros na estrada que comunica as localidades de Figueiras e Brins.

"Alí baixouse do vehículo e prendeu lume, cun medio non determinado, a unhas matogueiras, xunto á cuneta da estrada", segundo recolle a sentenza, que engade que se marchou a continuación. "O lume expandiuse, afectando a 91.800 metros cadrados de monte raso, ardendo unha zona de matogueira densa", segundo concrétase nos feitos probados.

Sobre a autoría do procesado, a sentenza da Audiencia sinala que aínda que "non existe proba directa desa autoría, pois ninguén viu a Carlos P.C. prender lume no monte, si existe proba indiciaria".

PRETO DO seu DOMICILIO

Ademais, a sentenza sinala que ese ano, á parte do lume polo agora condénaselle, rexistráronse na zona catro incendios de xaneiro a agosto, "sempre preto do domicilio do acusado, e sempre seguindo determinadas pautas na súa produción".

Así mesmo, a partir do ingreso en prisión do acusado non volveron producirse incendios, "aínda que setembro forma parte do tres meses de época de perigo alto de incendio, sendo significativo que a adopción da medida cautelar persoal coincidise coa erradicación da actividade incendiaria nesa parroquia", segundo o tribunal.

Contra esta resolución, segundo concreta a Audiencia Provincial da Coruña cabe interpor recurso de casación.