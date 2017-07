O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, o único do tres rexedores das Mareas que acudiu ao plenario de En Marea o sábado, afirmou este luns que o debate interno "segue aberto" porque aínda non está representada toda a pluralidade do espazo que "debe de estar dentro do seo de En Marea".

O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez. | Fonte: Europa Press

Así, considera Suárez que "non hai ningún debate pechado" e que teñen que seguir dialogando para que organizacións como AGE, o 15-M ou Nunca Máis "sigan estando aí", á vez que non queden fora Anova, Esquerda Unida ou Podemos e "moita xente simpatizante destas organizacións".

En todo caso, o rexedor ferrolán considera que é unha confrontación no ámbito organizativo e non no espírito político. Neste sentido, remarca Suárez que "cada un defende unhas teses", pero o obxectivo non é para "facer vencedores e vencidos, se non para sumar".

Sobre a ausencia no plenario do sábado dos alcaldes da Coruña e Santiago de Compostela, Suárez declarou que falou persoalmente con eles e "teñen os seus motivos, que explicarán eles". De todos os xeitos, o alcalde de Ferrol recalcou que En Marea é un proxecto de colectivos que "non está vinculado a grandes estrelas do rock".

A PÉ DE RÚA

"Non somos un partido de baróns", subliñou. "Tampouco creo que sexa imprescindible que unha persoa teña que estar", apostilou. Suárez explicou que acudiu ao plenario pola mañá porque ten "unha posición clara". "Non creo que sexa imprescindible estar para ter unha posición política", concluíu.

Ante esta situación, o rexedor de Ferrol defendeu seguir traballando neste asunto de forma intensa. Na súa opinión, co inicio do novo curso político despois do verán "toca traballo exclusivamente político e xa non organizativo". Respecto diso, demandou estar a pé de rúa porque é "o que a xente necesita".