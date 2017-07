Un ano e 9 meses de prisión para un garda civil por redactar dilixencias dun accidente inexistente

A Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, condenou a un cabo da Garda Civil que traballaba no posto de Santa Comba no momento dos feitos a un ano e nove meses de prisión, un ano de inhabilitación especial para emprego ou cargo público, por redactar unhas dilixencias sobre un accidente inexistente.

Ademais, segundo o fallo xudicial, recollido por Europa Press, o acusado Rafael M.G. foi condenado, ademais, a abonar 1.440 euros de multa. Todo iso por un delito de falsificación de documento oficial labor por funcionario público, coa concorrencia da circunstancia atenuante de dilacións indebidas.

O tribunal o condena por redactar no ano 2012 "unhas dilixencias policiais preventivas sobre un suposto e inexistente accidente de circulación por saída de vía, por irrupción na mesma dun xabarín", segundo sinala a sentenza, co obxectivo de que outra persoa puidese xustificar a súa imposibilidade de comparecer na oficina do INEM de Santiago de Compostela o día sinalado para, dese modo, paralizar a imposición da sanción de cesamento no pago da prestación de desemprego que estaba a percibir.

Mentres, a Sala absólveo do delito de descubrimento e revelación de segredos por funcionario público polo que foi acusado, por entender que non quedou acreditado que o axente consultase na base de datos matrículas para alertar de posibles vixilancias.

FEITOS PROBADOS

Segundo os feitos probados que recolle a sentenza, "en data non determinada comprendida entre o día 7 e o 17 de febreiro de 2012 Rafael M.G., que no momento dos feitos prestaba servizo como cabo da Garda Civil no posto de Santa Comba, na súa calidade de axente da autoridade e con pleno coñecemento da súa falsidade, redactou unhas dilixencias policiais preventivas sobre un suposto e inexistente accidente de circulación".

Segundo concrétase no fallo xudicial, as dilixencias aludían a unha saída de vía, "por irrupción na mesma dun xabaril, sufrido polo turismo Toyota Corolla", e nas que "constaba como data do devandito accidente o 5 de febreiro de 2012".

Devandito documento foi presentado pola persoa que supostamente sufrira o accidente "na oficina do INEM de Santiago de Compostela, a fin de xustificar a súa imposibilidade de comparecer no devandito organismo o día indicado para, dese modo, paralizar a imposición da sanción de cesamento no pago da prestación de desemprego que estaba a percibir".

Por iso, Rafael M.G. foi condenado como autor dun delito de falsificación de documento oficial labor por funcionario público, coa concorrencia da circunstancia atenuante de dilacións indebidas.