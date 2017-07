A Plataforma Vítimas Alvia 04155 deu as grazas ao PSOE despois de que a permanente da súa executiva federal aprobase solicitar unha comisión de investigación política sobre o accidente e outra de carácter técnico.

Afectados o Accidente de Angrois | Fonte: Europa Press

A través da súa conta en Twitter, a asociación de afectados o sinistro, do que a semana que vén cúmprense catro anos, apuntou que espera "que se faga en consenso con todos" aqueles grupos que mostraron o seu apoio, entre os que cita a En Marea, Cidadáns e o BNG.

"Moitas grazas", sinalan as vítimas no 'tuit', co que mostran o seu desexo de que a investigación para depurar responsabilidades políticas "salga adiante".

Previamente, a presidenta da xestora do PSdeG e membro da executiva federal dos socialistas, Pilar Cancela, utilizou tamén esta vía para valorar que o partido "empeza a cumprir a palabra dada" aos afectados, co compromiso de solicitar as dúas comisións.