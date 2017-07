A Audiencia Nacional admite o recurso de OCU contra a resolución do FROB sobre o Banco Popular

A Audiencia Nacional admitiu a trámite o recurso que a Organización de Consumidores e Usuarios (OCU) presentou a pasada semana ante a Sala do Contencioso Administrativo contra a resolución do Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) pola que se executou a resolución do Banco Popular e pola que a entidade foi vendida ao Banco Santander ao considerar que dita resolución é contraria ao dereito.

No mesmo auto, a Audiencia Nacional solicita ao FROB que presente ante a mesma Sala nun prazo de 20 días todos os expedientes administrativos aos que se refire o acto impugnado.

A OCU mostrouse "satisfeita" coa admisión deste recurso e confía en que o acceso ao expediente administrativo sirva para aclarar este procedemento. A organización espera que esta información permita tamén depurar responsabilidades en defensa dos pequenos investidores e accionistas minoritarios que perderon todo o seu investimento tras esta operación.

Nesta mesma liña, a OCU tamén remitiu hai uns días unha carta á Comisión Europea solicitando o acceso ao expediente íntegro do procedemento de resolución do Popular, ademais de continuar estudando outras posibles accións, xudiciais e extraxudiciais, que permitan aos afectados obter unha compensación polo prexuízo sufrido.