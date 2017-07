A secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, reafirmouse este luns en que En Marea debe "respectar a pluralidade" e advertiu, na liña co pronunciamento exposto ao anunciar que non acudiría ao plenario do sábado, que "sumar non pode significar homoxeneizar", xa que "homoxeneizar é o contrario de pluralidade".

Carmen Santos, secretaria xeral de Podemos Galicia | Fonte: Europa Press

En declaracións a Europa Press, ha dirixente de Podemos incidiu en que os debates deben exporse "desde o respecto a todas as partes" e recalcou que a formación morada está "comprometida coa unidade popular", pero isto non debe significar diluírse como partido.

"É preciso o debate e a autocrítica", recalcou, antes de subliñar que "ninguén pode arrogarse a hexemonía do cambio social baixo un paraugas único" e de reiterar que Podemos rexeita a "invisibilización" e está "totalmente en contra dun partido común".

"Queremos fortalecer o grupo parlamentario como instrumento de traballo, fortalecer os espazos de traballo e da unidade. E queremos unidade desde a pluralidade, traballar con lealdade e fraternidade, pero non á conta da homoxeineización e de perder a pluralidade", remarcou.

De feito, aludiu tanto á participación no plenario como aos resultados das votacións --as teses 'oficialistas' de Luís Villares e o seu equipo resultaron vencedoras, pero por unha marxe axustada--, para incidir en que resulta evidente que "ninguén saíu reforzado".

Por iso, insistiu en que as diversas partes integradas en En Marea deben facer "autocrítica".

SALARIOS

Pola súa banda, en relación á decisión aprobada no plenario para elevar o soldo máximo dos cargos de En Marea ata os 3.000 euros --unha contía resultado de sumar o que definen como tres "salarios mínimos xustos", fixados polo menos en 1.000 euros--, subliñou que os deputados da formación morada non terán un salario maior.

"Os cargos de Podemos respondemos o noso código ético e á nosa carta financeira", advertiu Santos, en relación ao compromiso de cobrar un máximo de tres soldos mínimos interprofesionais, o que roldaría os 2.100 euros. En caso de percibir un salario superior, deben doar o excedente ao partido --50 por cento-- e a proxectos sociais seleccionados polas súas siglas --50 por cento--.

"Estamos de acordo en que suba o salario mínimo, pero para todo o mundo, non só para nós. Xa somos uns privilexiados, dalgún modo, cobrando tres salarios mínimos", esgrimiu, en declaracións a Europa Press.

En canto ao que sucederá co excedente ata os 3.000 euros e se En Marea abonarallo igualmente aos seus deputados (que non poderían ingresalo) ou se optará por outra vía, replicou que En Marea "como partido autónomo" terá que "falar con Podemos, outro partido autónomo" e "chegar a un acordo".

"Nós temos unha carta financeira e un código ético de Podemos que é co que imos traballar", subliñou.

ACTO "EN CLAVE FEMINISTA" PARA O 25 DE XULLO

Por outra banda, preguntada acerca de como se expón a formación morada o acto do 25 de xullo para conmemorar o Día Nacional de Galicia, replicou que se está preparando unha celebración "a modo lúdico" e "en clave feminista".

"Queremos pór sobre a mesa as cuestións que vivimos as mulleres no noso país. Estamos a pechar os detalles, pero nosa aposta é facer un 25 de xullo en clave feminista", remarcou, incidindo nos problemas que afectan as mulleres nunha sociedade que "non é igualitaria", tales como a violencia machista.