Sen avances na mesa do transporte de Ourense e A Coruña

A reunión entre empresas e centrais do sector do transporte de viaxeiros por estrada da provincia de Ourense para abordar melloras salariais na renovación do convenio concluíu sen avances, segundo fontes sindicais consultadas por Europa Press.

Autobuses folga Ourense | Fonte: Europa Press

Tras este encontro, que se celebrou desde primeira hora do luns, as dúas partes déronse cita na Coruña, nun encontro que terminou tamén "sen grandes avances", pero no que a parte social valora que "hai vontade de diálogo".

Estas son as primeiras negociacións para actualizar os convenios provinciais despois de que o mércores da semana pasada os representantes dos traballadores decidisen suspender a folga, que desde o día seguinte ía ser indefinida. Fixérono tras chegar a un principio de acordo coas federacións consistente nun incremento base dos soldos, como mínimo, do 2% para toda Galicia.

OURENSE

No caso ourensán, onde os sindicatos expoñen un aumento que chegue ata o 3,8%, as fontes sindicais consultadas critican que "parte da patronal" que identifican en Autocares Anpián mantivo esta xornada unha "postura rupturista, sen ningún tipo de diálogo".

A outra parte, segundo estas fontes, expuxo que necesitaba máis información e "bloqueou" un posible acordo ao vincular as súas dúbidas coa posta en marcha da primeira fase do plan de reordenación de liñas da Xunta.

Así as cousas, os sindicatos mostraron o seu malestar polas "malas formas" que atribúen a Anpián, ao que tamén reprochan as "relacións laborais" co seu persoal, e lamentaron que, ante a súa proposta (o repunte do 3,8%), "a patronal non fixo contraproposta" e "mesmo puxeron en cuestión o calendario" establecido a semana pasada.

A CORUÑA

O escenario das conversacións na provincia coruñesa moveuse entre a proposta das organizacións sindicais, do 3,6%, e a contraoferta das compañías, do 2,2%.

Pero "a diferenza de Ourense, polo menos hai interlocución", á espera das reunións xa fixadas para a semana que vén --o mércores 26--. Con todo, os sindicatos lembran que a patronal "se está xogando" que a partir xa deste mércores 19 os traballadores decidan volver á folga.

E é que para este martes está previsto que se reúnan as mesas provinciais de Pontevedra (9,30 horas) e Lugo (17,00 horas) e do resultado destes encontros dependerá o desenvolvemento da de ámbito autonómico o mércores, na que as centrais examinarán se manteñen a suspensión dos paros ou os retoman.