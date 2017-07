A portavoz de En Marea no Congreso, Yolanda Díaz (Esquerda Unida), ve necesaria a "refundación" de En Marea e considera que, tras o plenario do pasado sábado, o espazo articulado "non está nun bo escenario".

En declaracións a Europa Press, Díaz asegurou que é necesario "repensar o espazo político" e aludiu a un "retroceso" na concepción da formación, coa convicción de que perdeu "a pluralidade de voces e de actores" que apostaron polo proxecto na asemblea de Vigo.

"Hai que volver construír espazos plurais", defendeu, antes de constatar que, ao seu xuízo, é necesario tomar o camiño de "refundar" En Marea.

"Hai que repolitizar e reelaborar os textos. Falar moito", apelou a dirixente de EU, quen incidiu na importancia do diálogo entre os distintos actores para recuperar o espírito "plural" do espazo.

Preguntada acerca de se este "diálogo" debería culminar cunha gran cita política que evidenciase esta "refundación", replicou que o primeiro "é manter moitos encontros e falar moito" para recuperar "a pluralidade" e os "consensos".