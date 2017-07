O director do centro de PSA Peugeot Citroën en Vigo, Frédéric Puech, trasladou ao comité de empresa que "non comprende" a folga convocada o pasado sábado por CC.OO., CIG e CUT, xa que se trata de "unha planta privilexiada", que, " con dous novos lanzamentos atribuídos, será a única fábrica do grupo con dúas liñas de produción".

Así o comunicou a empresa despois que na mañá deste luns se celebrase unha reunión extraordinaria entre o comité e Puech, quen manifestou que a organización bifluxo "permite responder mellor ás fluctuacións da demanda do mercado, ter máis emprego, ou tamén reducir os impactos no persoal dos cambios de produto".

O director deu o seu agradecemento aos traballadores que mostraron o seu "compromiso" e acudiron ao seu posto de traballo; e a quen secundaron a folga pediulles que reflexionen sobre o grao de acollida da convocatoria. "Débese escoitar tamén á gran maioría que decidiu traballar", sentenciou.

Neste marco, exhortou "a todos" a evitar a confrontación e manter "aberto o diálogo, como ocorreu sempre nesta fábrica". De feito, comentou que tras as vacacións deberase definir a organización industrial necesaria para afrontar os novos proxectos, un proceso no que lembrou que a parte social "poderá tamén expor disfuncións".

SEGUIMENTO DA FOLGA

CC.OO., CIG e CUT convocaron a folga para esixir á empresa que adopte medidas ante o incremento da produción. Segundo destacaron este sábado, o seguimento foi "positivo" e supuxo atrasos que ocasionaron que a empresa producise "70 coches menos" dos previstos e que os automóbiles realizados teñan "deficiencias de calidade".

En cambio, a compañía asegurou que se traballaba "con normalidade" nos dous sistemas --o 1 e o 2--, aínda que recoñeceu, en declaracións a Europa Press, que prevé "unha lixeira perda de produción" debido "ao atraso na incorporación aos postos de traballo pola acción dos piquetes".