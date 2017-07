Dirixentes de Anova situados en torno ao sector que defendeu unhas teses alternativas ás promovidas polo portavoz de En Marea, Luís Villares, e o seu equipo, cren que o espazo de unidade construído vive "un momento crítico" e que toca "reflexionar", un paso que debe darse nas canles "internas" de cada organización.

Unha perspectiva que comparten outras fontes consultadas por Europa Press, esta vez de Marea Atlántica, que tamén defenderon a necesidade de acometer "unha reflexión" e apuntaron que na súa asemblea dos próximos días debaterán sobre o ocorrido o sábado.

Todo iso, tras remarcar, en todo caso, que o que os críticos (entre eles membros de Marea Atlántica, Podemos, EU e Anova --aínda que parte de Anova apoia a Villares--) querían manifestar conxuntamente como 'Recuperar en Marea' xa quedou plasmado o pasado sábado.

Foi nesta xornada na que 'Recuperar en Marea' defendeu unhas teses políticas e de organización alternativas ás 'oficialistas', encamiñadas, segundo os seus promotores, a recuperar o espírito dos acordos da asemblea de Vigo. Con todo, Villares e os seus lograron impor os seus postulados, cunha marxe escasa.

Os dirixentes consultados de Anova coinciden en que o espazo da confluencia está dividido e as voces máis pesimistas ven "evidente" o "risco de ruptura e morte do espazo" se o camiño "non se reconduce".

Por iso, inciden en "abrir un camiño de reflexión" nos próximos meses coa "refundación" e recuperar "a pluralidade" no punto de mira. "É necesaria unha reflexión e hai xente que ten que dar pasos atrás", indican.