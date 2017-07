Por que si ao referendum de Catalunya?

A pesar de critícas dalgúns membros de Podemos Galicia á postura tomada por unha banda do partido en Galicia, (Xuntos Podemos), que apoia decididamente o referendum como unha forma de consulta de opinion aos cataláns, agora o noso secretario xeral, Pablo Igrexas, no seu artigo compartido con Domenech, chamado Catalunya "un sol poble", di que a moción de censura presentada polo noso partido puxo sobre a mesa unha proposta para Catalunya e para España que vai máis aló dos proxectos das nosas organizacións políticas, que como mobilización política, reivindica a lexitimidade do 1-Ou e apoia a que se realice



Vai mais alá o noso Secretario Xeral, di o seguinte: "Ao noso xuízo, o 1-Ou se está configurando antes como unha amplísima mobilización que afirma o dereito para decidir e a vontade de soberanía, que como un debate público e aberto sobre que status e relación xurídica quere a cidadanía catalá"....por tanto a posicion política e ideolóxica continua sendo a mesma por parte de Pablo Igrexas e de Podemos, ou polo menos iso parece a raiz de leste articulo, e se nalgún momento dubidó, dá a impresión de que as dúbidas pasaron



En segundo lugar, o Referendo de Independencia de Catalunya, está amparado por artigo 1.2 da Carta das Nacións Unidas e o artigo 1 do Pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos da ONU. O artigo 1 do pacto internacional dos dereitos civís que entra en vigor o 23 de marzo de 1976, di que: "Todos os pobos teñen o dereito de libre determinación. En virtude deste dereito establecen libremente a súa condición política e provén así mesmo ao seu desenvolvemento económico, social e cultural.". E o articulo 1.2 do Capitulo 1 da Carta das Nacións Unidas fala de: "Fomentar entre as nacións relaciones de amizade baseadas no respecto ao principio da igualdade de dereitos e ao da libre determinación dos pobos, e tomar outras medidas adecuadas para fortalecer a paz universal"



O terceiro motivo que me leva á devandita manifestación é que debemos ter claro que o dereito de autodeterminación, é o dereito dun pobo para decidir por se mesmo, e dentro da súa propia idiosincrasia, a forma de goberno que quere, significa que por se mesmo e con liberdade poidan perseguir o seu desenvolvemento económico, social e cultural, tendo a liberdade de estruturarse libremente, sen inxerencias externas e de acordo co principio de igualdade, e de democracia



Faise necesario entender que o dereito de autodeterminación non se articula exclusivamente como unha fórmula de independencia, senón que pode ser articulada como federalismo, con-federalismo, unitarismo, ou calquera outra forma de constitución racional que determinen as aspiracións do pobo, recoñecendo os principios da soberanía e a integridade territorial tal como aseguro a propia comisión africana de dereitos humanos e dos pobos, por tanto falar de dereito de autodeterminación non leva implicitamente falar de independencia. E preciso lembrar que Xuntos Podemos defende o federalismo dentro da estructura de pais para España, e o con-federalismo dentro da estructura organizativa do partido.



O Decreto do 24 de maio de 1972, de Ordenación Administrativa en materia de tratados dá unha definición ampla: " Enténdese por tratados internacional o acordo rexido polo Dereito internacional e celebrado, por escrito, entre España e outro Estado ou entre España e un organismo ou organismos internacionais de carácter gobernamental, xa conste dun instrumento único ou de dous ou máis instrumentos, e calquera que sexa a súa denominación particular. E na Convención de Viena, de 1969, defínese o tratado como un acordo internacional celebrado por escrito entre Estados, e rexido polo Dereito internacional. É dicir, o goberno de España debería de respectar o libre dereito de autodeterminación do pobo catalán amparado polo artigo 1.2 da Carta das Nacións Unidas e o artigo 1 do Pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos da ONU.



É certo que o goberno pode acudir ao Tribunal Constitucional en base aos artigos 94 e 96 da constitución, xa que a pesar de que os Tratados gozan de primacía sobre as fontes do dereito interno en caso de conflito, o Tribunal Constitucional alegara que segundo o articulo 94.2 non posúen forza activa, polo que non poden reformar unha norma legal anterior, e por tanto non son superiores xerárquicamente. Pero privar de liberdade, ou coaccionar pra que non se faga, ou mesmo ameazar con facelo, a quen pense de uma forma distinta no plano politico, non está permitido polos Dereitos Humanos, e calquera discrepancia neste senso debe derimirse con respecto a estes dereitos fundamentais das persoas



No referendum catalán a solución seria tan fácil como permitir a consulta sen caracter vinculante, e segundo o que resulte desta buscar unha solución política ao resultado, porque a esencia da consulta é saber o pensar do pobo, non se trata de se existe un 51% a favor ou un 51% en contra, trátase de saber o pensamento global dunha poboación, para en base a iso, buscar a solución mais satisfactoria para toda a sociedade, e a solución ha de ser desde un ámbito político, porque o que podemos observar é que os dirixentes se han esquecido de que a politica é unha arte de negociación para conciliar intereses, e non tan só unha arte de acumular poder, os dirixentes esquecéronse de escoitar ao pobo



O referendum vai mas ala do plano legal, atinge ao plano moral e etico, non é razoável que o goberno aplauda un referendum en Venezuela porque o fan os seus amigos, cuando non esta autorizado polo goberno, e no propio pais non deixem expresar a opinion a os conciudadanos, a doble vara de medir de Rajoy e os seus es noxenta, e por iso eu creo que o referendum debe de fazer-se e os catalanes deben de sair masivamente a expresar a sua opinion......simplemente porque e o seu direito