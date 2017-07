O comité de empresa das fábricas e as centrais hidroeléctricas de Cee e Dumbría, na Costa da Morte (A Coruña), pediu ao presidente de Ferroglobe, Javier López Madrid, que a compañía rectifique na súa intención de vender as centrais hidroeléctricas. Leste, pola súa banda, mostrou o seu "desexo de diálogo" aínda se esta operación chegase a materializarse.

Fábrica de Ferroatlántica en Cee | Fonte: Europa Press

O encontro entre ambas as partes, en Cee e coa participación tamén de nove alcaldes da comarca, produciuse nun contexto no que a Xunta debe resolver sobre a petición de Ferroatlántica (do grupo Ferroglobe) de segregar as actividades de ferroaleación e xeración eléctrica que desenvolve en Cee e Dumbría.

Os traballadores, segundo destacou en declaracións a Europa Press o seu portavoz Alfonso Mouzo, interpretaron a reunión como un movemento "á desesperada" da empresa, que volveu pedir " diálogo".

De feito, fontes da empresa consultadas por Europa Press subliñaron o "positivo" de que ese diálogo entre o tres partes désese nesta ocasión, cun desenvolvemento da cita que valoraron como "satisfactorio".

"Á DESESPERADA"

Pola súa banda, o comité esixiu a retirada da solicitude de segregación, e trasladou, nunha postura "común" cos rexedores --faltou o de Carnota por motivos de axenda--, que "calquera diálogo" se debe dar "no marco legal", que para estes traballadores implica o mantemento do veto á segregación.

Así, Mouzo indicou que a cita durou "moito tempo" pero non chegou a "ningún acordo". "Levamos nove meses cunha postura clara e inequívoca", lembrou.

Fronte a esta oposición á venda das centrais, na que o persoal da Costa da Morte advirte un eventual desmantelamento da produción industrial, Ferroatlántica "segue empeñada" na operación e, para este portavoz, este luns "mandaron á desesperada" ao responsable de Ferroglobe, Javier López Madrid.

Ao seu xuízo, "a Xunta debeu de dicirlles que non hai posibilidade" de resolver positivamente a súa petición, de aí esta convocatoria "precipitada", que a empresa cursou o pasado venres.

Para os traballadores, ademais, a Administración autonómica "xa está a tardar" en emitir o seu pronunciamento, que corresponde ao organismo Augas de Galicia, ao ter que ver coa concesión hidráulica.

Así as cousas, ata que se produza esta resposta, os traballadores seguirán en alerta, pero "de momento" non contemplan novas medidas de presión, que si analizarían no caso de que transcorran outro sete ou quince días sen noticias.

O pasado sábado día 8 manifestáronse en Santiago e consideran que "a pelota está no tellado da Xunta", segundo incidiu Alfonso Mouzo.

"QUE NON QUEDE CONFLITO ABERTO"

Pola súa banda, as fontes da empresa consultadas sinalan que o procedemento administrativo continúa aberto "e segue o seu curso", pero indican que "nada diso", sobre a posibilidade de que se produciu un contacto entre o Executivo autonómico e a compañía.

Neste sentido, fan fincapé en que "a decisión da empresa" é a de "manter o diálogo mesmo despois de que se produza unha resposta positiva á petición á Xunta, de producirse".

É dicir, "se a resolución é positiva, haberá un diálogo" para avaliar as demandas das partes, nunha "firme determinación" de Ferroatlántica por que "non quede conflito aberto".

A firma lembra, por último, que a venda das centrais inscríbese nun plan a futuro, que apoiaron os sindicatos nas negociacións estatais e que prevé un investimento na comunidade duns 100 millóns de euros e a xeración de ata 500 empregos entre postos directos e indirectos.