Atopan a un home falecido xunto a unha caravana nas Nogais (Lugo)

Un home falecido foi atopado na tarde do luns xunto a unha caravana por unha persoa que paseaba pola zona no termo municipal lucense das Nogais (Lugo).

Segundo informou o 112 Galicia, sobre as 19,14 horas do luns o alertante indicou ao servizo de emerxencias que, cando paseaba pola antiga N-V en San Pedro, Noceda, á altura do quilómetro 436, atopou a un home sentado nunha cadeira "nunha posición estraña".

Á beira do home había unha caravana enganchada a un vehículo, concretaron as mesmas fontes. Tras recibir a alerta, por parte do 112 Galicia puxéronse os feitos en coñecemento do persoal sanitario do 061 e das forzas da orde, que se ocuparon do achado.