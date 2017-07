Atopan falecido un nonaxenario “case momificado” na sala da súa vivenda en Cambre

Axentes da Policía Local de Cambre (A Coruña) acharon na tarde do luns o corpo "case momificado" dun nonaxenario na sala da súa vivenda, na que residía só. Así o confirmaron a Europa Press fontes policiais, que relataron que o corpo foi localizado sobre as 19,00 horas do luns no piso no que residía o home no número 6 da rúa Polígono, na parroquia do Temple, no municipio de Cambre.

Unha patrulla trasladouse ao lugar tras recibir o aviso dun veciño que, ao chegar á súa casa, viu forzada a porta de acceso á vivenda do nonaxenario. Os axentes ao entrar no piso localizaron ao home morto na sala.

As mesmas fontes policiais apuntaron que o home, que ía cumprir anos nuns días, residía só e "era moi autónomo", xa que se encargaba de facer as cousas de casa.

INVESTIGACIÓNS

Fontes consultadas por Europa Press comentaron que o home podía levar morto desde decembro, cando adoitaba ir pasar o Nadal con familiares en Castela e León, polo que os veciños crían que non estaba en casa desde entón.

A Garda Civil fíxose cargo das pescudas e, segundo sinalaron fontes da investigación a Europa Press, á espera de que se lle practique a autopsia, descártanse causas violentas na morte do home e apuntan a causas naturais.

Fontes do Instituto Armado explicaron que "alguén tentou roubar" na vivenda do falecido e un veciño viu a unha persoa saír correndo do lugar, tras o que outro veciño alertou á Policía Local de que estaba forzada a porta da vivenda do nonaxenario.