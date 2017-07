O Parlamento incorpora aos seus fondos documentais a acta de constitución da Asemblea de Parlamentarios de Galicia

O Parlamento autonómico galego recibiu este martes a acta de constitución da Asemblea de Parlamentarios de Galicia, que incorpora aos seus fondos documentais.

O Parlamento de Galicia incorpora aos seus fondos un novo docuemento. | Fonte: Europa Press

O presidente do Parlamento galego, Miguel Ángel Santalices, acompañado polos integrantes da Mesa da Cámara, recibiu este martes do exdiputado Perfecto Yebra Martul a acta de constitución da Asemblea de Parlamentarios de Galicia celebrada no Pazo de Raxoi o 25 de xullo de 1977.

O documento, segundo informa o Parlamento galego, obraba en poder de Perfecto Yebra na súa condición de secretario da Asemblea de Parlamentarios de Galicia e, a partir de agora, súmase aos fondos documentais do Pazo do Hórreo.

O presidente do Parlamento galego agradeceu a "xenerosidade persoal" de Perfecto Yebra por elixir ao Pazo do Hórreo como depositario definitivo deste documento.