A deputada do PSdeG Patricia Vilán afirmou non ter "intención" de presentarse ás primarias que o partido celebrará despois do verán. Ademais, destacou que, "máis que as caras, o importante é un proxecto que aglutine".

Patricia Vilán. | Fonte: Europa Press

Así o resaltou a preguntas dos xornalistas durante unha rolda de prensa na que tamén valorou que "todos" os compañeiros que "dean un paso adiante" serán "benvidos".

Tendo en conta que "oficialmente" non hai ningunha data fixada, nin para as primarias nin para o congreso, Vilán sinalou que isto se fará segundo "o tempo estipulado" e cumprindo "o prazo que marcan os estatutos".

"Eu non teño intención de presentarme ás primarias", respondeu interpelada directamente por esta opción, para engadir, respecto diso, que "hai unha chea de compañeiros que poderían" facelo.

Con todo, "máis que as caras", opinou que "o importante" é xerar "un proxecto que aglutine" e que o partido "se poña a traballar de maneira clara e sen problemas internos", co obxectivo de poder estar no goberno tras as próximas eleccións.