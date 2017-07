A deputada do PSdeG Patricia Vilán afirmou que os socialistas galegos están "especialmente contentos" despois de que a permanente da executiva do PSOE decidise que o partido solicitará a creación dunha comisión de investigación sobre o accidente do tren Alvia ocorrido no barrio de Angrois, en Santiago, en xullo de 2013.

Patricia Vilán. | Fonte: Europa Press

A este respecto, a preguntas dos xornalistas en rolda de prensa, Vilán criticou que quen "parece que queda descolgado" é o Partido Popular.

A parlamentaria sinalou, en concreto, a quen fora conselleiro de Medio Ambiente e agora é portavoz dos populares en Compostela, Agustín Hernández; ao portavoz parlamentario, Pedro Puy; á presidenta do Congreso e exministra de Fomento, Ana Pastor; e ao titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

De Hernández lembrou as súas palabras cando pediu unha reflexión ao seu partido ao asegurar que os políticos "tamén teñen corazón", mentres que sobre Puy comentou que "sempre dixo" que a competencia para investigar politicamente o sinistro ferroviario estaba no Congreso dos Deputados.

Mentres, segundo confrontou a socialista, Ana Pastor está "dicindo o contrario"; e "no medio" de todo isto sitúase o presidente da Xunta e número 1 dos populares galegos, Alberto Núñez Feijóo, segundo ironizou Vilán, "de decorado" neste asunto.

Pola súa banda, Patricia Vilán subliñou que o PSdeG "sempre" dixo que a competencia para crear unha comisión de investigación "era estatal" e que tiña que facerse nas Cortes.

Así mesmo, engadiu que tamén avogan pola comisión técnica "independente" e "de especialistas" para determinar as causas dunha traxedia que fai agora xusto catro anos acabou coa vida de 80 persoas e deixou feridas a 144.