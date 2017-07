O gasto da industria en protección do medioambiente alcanzou os 147 millóns en 2015 en Galicia, un 14% menos

O gasto total da industria en protección do medioambiente alcanzou os 147.004.747 euros en Galicia en 2015, o que supón un 14,7 por cento menos que en 2014, exercicio no que o desembolso foi de 172.392.509 euros.

Así o reflicte a 'Enquisa do gasto da Industria en protección ambiental' publicada este martes polo Instituto Nacional de Estatística (INE), recollida por Europa Press, que revela que este gasto na Comunidade galega representou o 6,2 por cento sobre o total nacional, o que a sitúa como a sexta autonomía.

Segundo os datos publicados polo INE, o gasto corrente nesta materia foi de 108.626.711 euros en 2015 en Galicia, fronte aos 118.562.333 euros do exercicio 2014. Mentres, o importe do investimento situouse en 38.378.036 euros, fronte aos 53.830.176 euros do ano anterior na Comunidade galega.

En canto ás comunidades, os establecementos industriais de Cataluña efectuaron en 2015 o maior gasto en protección do medio ambiente, con 536,2 millóns de euros, o 22,6% do total nacional. Por detrás situáronse Andalucía (15,4% do total) e Comunitat Valenciana (8,6%).

Atendendo aos seus compoñentes, o maior gasto corrente en protección ambiental foi realizado en Cataluña, con 455,1 millóns de euros e o maior investimento foi realizada en Andalucía, con 127,7 millóns de euros.

DATOS ESTATAIS

En total en España, o gasto da industria en protección ambiental elevouse a 2.374 millóns de euros en 2015, cunha diminución do 1,1% respecto ao ano anterior, o que supuxo un 0,42% da cifra de negocios da industria.

Os gastos correntes destinados á protección ambiental reducíronse un 1,1% e o investimento rexistrou un descenso do 1,3%, segundo informa o INE.

Segundo o tipo de equipos e instalación, o 53,4% do investimento realizouse en equipos e instalacións independentes e o 46,6% en equipos e instalacións integrados.

O investimento en equipos e instalacións independentes rexistrou un aumento do 18,0% respecto ao ano anterior. Pola súa banda, os investimentos en equipos e instalacións integrados diminuíron un 16,8%.

Os sectores que concentran o maior gasto en protección ambiental son de alimentación, bebidas e tabaco (22,9%), química e farmacéutica (17,0%) e metalurxia e fabricación de produtos metálicos (13,9%).