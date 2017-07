O deputado do BNG Luís Bará recorreu ao refrán que di que "nunca é tarde se a dita é boa" para valorar o acordo entre PSOE e Podemos para crear unha comisión de investigación sobre o accidente do tren Alvia no Congreso dos Deputados.

Luís Bará | Fonte: Europa Press

A xuízo dos nacionalistas, esta comisión "xa hai moito tempo" que se tiña que ter constituido, nun contexto no que a semana que vén cúmprense catro anos do sinistro, que deixou 80 mortos e 144 feridos no barrio compostelán de Angrois.

Para Bará, de feito, "é unha vergoña" que "está a vulnerarse" o "dereito" das vítimas a "coñecer a verdade" e tamén o de "reparación" e "xustiza".

Por iso, "aínda que chega tarde", segundo subliñou o deputado do Bloque a preguntas dos xornalistas tras unhas declaracións no Parlamento, de saír adiante esta decisión será "positiva", pois "permitirá coñecer o que pasou", as "causas" do descarrilamento e "esixir responsabilidades" se as houbo.

Nas últimas dúas eleccións o BNG quedou sen representación nas Cortes, pero previamente pediu en varias ocasións a creación desta comisión para investigar a traxedia e depurar eventuais responsabilidades políticas.