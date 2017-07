“As axencias de publicidade galegas teñen escaso peso específico no sistema produtivo que as engloba”

"En xeral, os indicadores da situación das axencias de publicidade en Galicia están por debaixo da media das empresas galegas e das axencias de publicidade en España". Así o conclúe un estudo económico financeiro feito por profesores da Universidade de Vigo.

Rodaxe dun anuncio de publicidade de Samsung en Lalín.

Os resultados deste estudo indican que as axencias de publicidade galegas teñen "unha estrutura empresarial reducida" e "a maioría revisten a forma xurídica de sociedades limitadas", o cal "pode levar a que non se acaden valores óptimos nalgúns indicadores", expoñen os autores do informe, Mercedes Mareque Álvarez-Santullano, do Departamento de Economía Financeira e Contabilidade da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, en Ourense, e Francisco López Corrales, do mesmo departamento e profesor na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación en Pontevedra

O estudo, presentado recentemente na 12ª Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação (CISTI'2017), en Lisboa, presenta unha análise económica financeira para unha mostra de axencias publicitarias galegas durante o período 2013-2015. O traballo examina os principais indicadores económicos e financeiros para avaliar a saúde destas empresas, realizando, ademais, un estudo comparativo para os indicadores máis relevantes desta actividade en Galicia, en España e para a empresa media galega. Os datos utilizados procederon dos estados contables dunha mostra das axencias publicitarias de Galicia, publicados nos informes sobre referencias sectoriais da base de datos do Consorcio da Zona Franca de Vigo (ARDAN).

DATOS POR DEBAIXO DO SECTOR

Os resultados reflicten que "as axencias de publicidade galegas presentan datos por baixo do sector que a engloba, servizos profesionais". Ademais, a análise comparativa para o período 2011-2015 para un conxunto de indicadores económico financeiros das axencias galegas, das españolas e da media da empresa galega, "os valores tamén son baixos" para as axencias do país, subliñan os autores do estudo.

Todas as empresas analizas da mostra son "de reducida dimensión, dato similar ao das empresas españolas, xa que o 96% das empresas a nivel estatal teñen menos de 10 ocupados". O peso específico destas axencias no sistema produtivo de servizos profesionais (SPS) é do 7,01%, os seus ingresos totais ascenden a 2,3 millóns de euros (4,42% sobre o SPS) e o número de empregados totais é de 653 (2,41% sobre o SPS).

O Valor Engadido Bruto (VAB), é dicir, a contribución da empresa á sociedade ou valor das rendas que xera, o cal se calcula restando dos ingresos de explotación os consumos de explotación e outros gastos de explotación, ascende a un total de 22,5 millóns de euros (1,46% sobre o SPS). Por tanto, destes datos os profesores da Universidade de Vigo deducen que "as axencias de publicidade en Galicia teñen un escaso peso específico en relación ao sistema produtivo que as engloba, podendo destacar como niveis mínimos o VAB e o número de empregados que xera a actividade".

Por provincias, A Coruña é a que máis empresas ten con 41 das 69 (63%) e Ourense é a menos representativa, con tan só 2 empresas (3%).

En referencia aos datos globais das axencias de publicidade galegas, o peso específico das mesmas no sistema produtivo de servizos profesionais representa "porcentaxes baixas en relación ao emprego, ao Valor Engadido Bruto, ingresos de explotación e número de empresas", resumen.

Polo demais, "a rendibilidade económica é positiva en todo o período analizado e as porcentaxes alcanzadas están por baixo da actividade en España, pero cunha variación pequena, arredor do 1%", saliéntase no informe.

"En xeral, pódese concluír que a xestión dos activos é aceptable. A rendibilidade de capital investido polos accionistas, medida a través da rendibilidade financeira, é baixa se a comparamos coa media do sector das axencias de publicidade en España", expoñen os autores, que aconsellan ás empresas publicitarias galegas "tentar mellorar esta cociente, para o que necesitarían incrementar a súa facturación ou mellorar os seus custos". Por outro lado, subliñan que "a evolución da produtividade do emprego mantense por baixo da media das españolas e a taxa de variación do VAB é positiva no período analizado".