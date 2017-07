O PSdeG esixe á Xunta activar "xa" un plan de adaptación de Galicia ao cambio climático, especialmente ante unha situación de seca que "cada vez vai a máis" e que para os socialistas é "moi preocupante".

Patricia Vilán. | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, a deputada Patricia Vilán presentou unha proposición non de lei para o seu debate no pleno do Parlamento e tamén unha pregunta oral orientadas a lograr que o Goberno galego actúe "xa", algo que cualificou de "imprescindible".

Así mesmo, instou ao Executivo autonómico a que "deixe de facer fogos artificiais" coa estratexia ante o cambio climático, da que cuestionou que vaia a "arranxar todos os problemas", e reclamou que alguén no equipo de Alberto Núñez Feijóo "se tome en serio o que está a ocorrer".

Neste sentido, Vilán advertiu da redución do nivel de auga embalsada "de maneira espectacular" nos últimos anos, e criticou que "non se sabe o que ten previsto facer" o PP, máis aló dun plan de seca que datou en 2013 e cuxo orzamento, segundo os seus números, é "de cero euros", aínda que prevé investir uns 210.000 euros ata 2021.

Nun escenario de "prealerta" que aos socialistas lles "alarma", segundo Patricia Vilán, é preciso intervir para evitar que Galicia se converta "como Almería nun estudio de televisión para películas do oeste".

MEDIDAS

Para iso, a proposta do PSdeG solicita un plan que conteña, en primeiro lugar, a condena de todas aquelas "accións e manifestacións que neguen" o cambio climático.

En segundo termo, pide a adopción "inmediata" de medidas para a redución das emisións de dióxido de carbono e, en terceiro posto, avoga por un plan "completo" de I+D+i para o fomento de tecnoloxías e infraestruturas para a adaptación ao cambio climático.

Un cuarto apartado da iniciativa dos socialistas galegos aposta pola promoción "eficaz" do aforro de auga nas industrias e nos fogares e un quinto punto chama ao impulso dun estudo para o "posible aseguramiento" dos efectos orixinados polo cambio climático.

Por último, o PSdeG reclama axudas para agricultores e viticultores que lles permitan adquirir tecnoloxía para afrontar estes cambios.