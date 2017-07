Piden a exhumación de vítimas franquistas e un Día da Galiza Mártir

Os deputados do BNG Luís Bará e Xosé Luís Rivas reuníronse con colectivos e investigadores para avanzar no texto dunha proposición de lei de memoria histórica de Galicia, que pretende presentar para o seu debate no Parlamento galego despois do verán.

El BNG avanza con colectivos e investigadores en texto sobre memoria histórica. | Fonte: Europa Press

Entre outras cuestións, esta iniciativa --para a que o Bloque ten aberto un período de consultas de modo que se presenten achegas-- pedirá a anulación de xuízos e condenas ditadas por tribunais "ilexítimos" nos anos 1936 e 1937.

Ademais, solicitará investigación e exhumación de vítimas, a eliminación de simboloxía franquista e un mapa de lugares "da memoria".

Neste mapa deberán figurar, polo menos, a Illa de San Simón como "illa da memoria" na que se desenvolvan actividades de divulgación e o Pazo de Meirás, para o que os nacionalistas propoñen un "estudo" sobre a súa eventual devolución ao erario, así como doutros "bens expoliados".

"MOITAS DÉBEDAS PENDENTES"

A proposta do BNG tamén prevé demandar a constitución dunha comisión da verdade e dunha oficina de atención ás vítimas, así como actuacións divulgativas nos medios e no sistema educativo. "Hai moitas débedas pendentes", destacou o deputado Luís Bará.

En declaracións aos xornalistas nun receso do encontro con colectivos relacionados coa memoria histórica, na Cámara galega, Bará subliñou que hai que "render homenaxe" aos afectados por unha "etapa negra", co obxectivo de pór os cimentos para unha sociedade "máis xusta".

Para iso, igualmente, a lei recollerá a declaración institucional do Día da Galiza Mártir e tamén un plan galego de memoria histórica con carácter cuatrienal. Outras propostas pasan polo recoñecemento das vítimas, xa que, segundo lamentou o nacionalista, a norma estatal de 2007 non contén "recoñecemento nin reparación".

A lei galega de memoria histórica na que traballa o BNG aspira a que haxa "unha política pública" que "non hai" actualmente na comunidade galega "nin a houbo durante estes anos" de mandato dos populares.

Os nacionalistas queren que sexa "de máximo rango" e "trasversal", coordinada desde a Presidencia da Xunta. Por último, tamén expoñen que estea "participada" e por tanto se cree un Consello Galego a tales efectos.

En canto ao Pazo de Meirás, Bará insistiu en que é "aberrante" que este lugar "expoliado" sexa "gozado pola familia do ditador", e reclamou unha vez máis "que se cumpra" a súa declaración como BIC (ben de interese cultural) no que ten que ver co réxime de visitas públicas.