A Plataforma Galiza con Catalunya reactívase en apoio ao proceso independentista

A Plataforma Galiza con Catalunya, na que participan organizacións do ámbito do nacionalismo galego, anunciou a súa reactivación e que prepara un acto na capital galega para o 25 de xullo, Día de Galicia, en apoio ao proceso soberanista.

A Plataforma Galiza con Catalunya reactívase | Fonte: Europa Press

Co 1 de outubro no foco, a dirixente da CIG Susana Méndez ratificou a "reactivación" desta plataforma, que realizou actividades nos últimos anos, e que recupera forza "en solidariedade" co proceso activado en Cataluña.

Na plataforma participan a CIG, pero tamén o BNG, Causa Galiza, Movemento Galego ao Socialismo, Mar de Lumes, Galiza Nova, Isca! ou Ceivar. De feito, na presentación das actividades da plataforma, aberta a novas organizacións, participou o portavoz do BNG compostelán, Rubén Cela.

A dirixente da CIG subliñou que o 1 de outubro pode "supor abrir a vía da independencia de Cataluña" e avanzou novas actividades para os meses que quedan ata esta data, empezando polo 25 de xullo.

DESPREGAMENTO SIMBÓLICO DE BANDEIRAS

No Día de Galicia, a plataforma prepara un acto na escaleira da Alameda compostelá, onde expresará "a súa solidariedade" co proceso catalán.

Para non interferir nos actos convocados por cada organización (entre eles a manifestación que normalmente se celebra pola mañá), o acto está previsto para as 16,00 horas e consistirá en despregar "simbólicamente" as bandeiras "das dúas nacións" —galega e catalá—. Tamén se lerá un manifesto, que están a elaborar.

"MIRARNOS NO ESPELLO DE CATALUÑA"

A plataforma reactívase coa intención de apoiar o proceso de Cataluña para o seu "cambio no estatus político", unha vontade "sempre contestada desde o Estado español con negativas, con ameazas e mesmo con represión".

"Somos organizacións do ámbito do nacionalismo galego que apostamos por mirarnos no espello de Cataluña e esperamos que aquí tamén haxa a posibilidade dunha vía de expresión da vontade popular que leve a un novo estatus político", resolveu Méndez.