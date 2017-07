Galicia, segunda comunidade, xunto con Canarias, con máis afogados nun espazo acuático no que vai de 2017

Galicia sitúase entre as comunidades con máis mortes por afogamento en espazos acuáticos ata o 15 de xullo, con 38 falecidos, segundo recolle o Informe Nacional de Afogamentos, que elabora a Real Federación Española de Salvamento e Socorrismo.

Piscina | Fonte: Europa Press

Segundo o informe, Andalucía é a comunidade autónoma onde máis mortes se produciron no que vai de ano, con 45 falecidos, seguida de Canarias e Galicia, con 38 óbitos cada unha, e a Comunidade Valenciana, con 31 falecidos.

Séguenlle Cataluña, con 22 afogamentos mortais, Cantabria (14) mortes; Baleares (13), Murcia (10), Castilla y León(9), Extremadura (8), Aragón (7), Madrid e País Vasco (3, en ambos os casos), Castilla-La Mancha e Ceuta (2, en cada territorio) e Navarra (1). Asturias, La Rioja e a Cidade Autónoma de Melilla non rexistraron ningún caso.

En termos nacionais, un total de 246 persoas morreron por afogamento en espazos acuáticos no que vai de ano, o peor dato no últimos tres anos --no mesmo período de 2016 morreron 238 persoas e 167 en 2015--.

Segundo os datos recollidos, a 15 de xullo todo apunta a que este mes tamén será dos que máis falecidos rexistra, xa que a estas alturas atópase a só catro mortes do peor no mesmo período, que foi o de 2015, con 40 mortos.

Ata o momento, ao longo de xullo perderon a vida en espazos acuáticos por afogamento 36 persoas. É un dato que aínda pode aumentar tendo en conta que só contabilizaron a primeira quincena, polo que todo apunta a que poida igualar os 70 falecidos do mes de xuño, un dato record en comparación cos dous anos anteriores cando se notificaron 56 e 43 falecidos, en 2016 e 2015 respectivamente.

Con respecto ao resto de meses, xaneiro rexistrou 34 mortes, febreiro 17, marzo 29, abril 31, e maio 29. Segundo os seus datos anuais de 2016, o pasado ano morreron 437 persoas, mentres que en 2015 morreron afogadas 414 persoas.

O perfil da vítima mortal é un home (81%), de nacionalidade española (75%), maior de 35 anos (70%) e que falece nunha praia (50%), sen vixilancia (91%), ocorrendo sobre todo entre as 10,00 e as 20,00 horas (68%).

A actualización a 15 de xullo do Informe Nacional de Afogamentos foi presentado este martes polo seu responsable, Jessica Pino Espinosa, nun acto celebrado no Comité Olímpico Español, coa presenza do seu presidente, Alejandro Blanco, e da presidenta da Real Federación Española de Salvamento e Socorrismo, Isabel García Sanz.