Investigado un condutor de 26 anos por fuxir dos axentes dun control nun coche con 6 persoas en Foz (Lugo)

A Garda Civil investiga na localidade lucense de Foz a un veciño da Pastoriza (Lugo) de 26 anos de idade como presunto autor dun delito de condución temeraria e desobediencia grave aos axentes da autoridade tras fuxir dun control.

Segundo informou o Instituto Armado, os feitos ocorreron na madrugada do pasado día 16 nun punto de identificación de persoas e vehículos situado á altura da Avenida do Cantábrico, onde observaron un turismo con seis persoas no seu interior.

O vehículo hizco, segundo destacan as mesmas fontes, "caso omiso" ás indicacións dos axentes e abandonou o lugar a "gran velocidade", co "consecuente perigo para os usuarios da vía", segundo incide a Benemérita.

Por estes feitos ha remitiuse ateigado ao Xulgado de Instrución Número 2 de Viveiro (Lugo).