Detida en Vigo unha muller que marchou e fixo probas de alcoholemia nulas tras chocar co seu coche sen seguro nin ITV

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron por un delito contra a seguridade viaria a unha muller de 52 anos, natural de Brasil e domiciliada na cidade olívica, que conducía un vehículo sen seguro nin a ITV e, tras chocar cunha motocicleta, marchouse do lugar e desobedeceu as indicacións para realizar as probas de alcoholemia.

A Policía Local informou de que os feitos ocorreron sobre as 20,30 horas deste luns na rúa Emilia Pardo Bazán, onde o condutor dunha motocicleta indicou a unha patrulla que, cando se atopaba detido pola densidade de tráfico á altura da rotonda do colexio Amor de Deus, un turismo golpeoulle por alcance.

Segundo explicou, dirixiuse entón á condutora do vehículo, pero esta negouse a facilitarlle os seus datos e abandonou o lugar, polo que decidiu seguila ata que se meteu nun garaxe. O motorista facilitou a continuación a matrícula do turismo, co que os axentes puideron pescudar a súa dirección.

A muller, que presentaba síntomas de embriaguez, recoñeceu que conducira o seu vehículo á hora indicada pero negou que golpease a motocicleta. No entanto, os axentes foron con ela ao garaxe e observaron que o coche presentaba danos na parte dianteira, coincidentes co accidente. Ademais, carecía de seguro en vigor e tiña a ITV caducada.

Acto seguido, os axentes instárona a realizar unha proba de alcoholemia, pero ata en oito ocasiones soprou sen seguir as instrucións, facendo nulos os resultados.

Ante todo isto, e a súa "actitude para non colaborar na realización das probas", procedeuse á detención da muller, de iniciais M.E.C.S..