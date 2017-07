Detido un veciño da Coruña por morder e golpear á súa exparella

Un veciño da Coruña de 37 anos de idade foi detido por un suposto caso de violencia machista tras morder na fazula dereita e golpear por todo o corpo á súa exparella.

Segundo informou a Policía Local, ás 14,05 horas do luns 17 de xullo recibiuse un aviso na sala do 092 que alertaba dun suposto caso de violencia machista no interior dun domicilio na zona dos Mallos.

Unha dotación foi requirida no lugar por unha muller que explicou, nun "estado moi nervioso", segundo destacan as mesmas fontes, que a súa parella, alí presente, mordéralle a fazula dereita e que a golpeou por todo o corpo.

A muller, segundo o relato policial, presentaba marcas na cara e hematomas no brazo esquerdo. A vítima explicou que xa a madrugada anterior mantiveran unha forte discusión e que tamén acudira a Policía.

A vítima, unha veciña da cidade herculina de 35 anos, sinalou aos axentes que acaban de separarse e que á súa exparella presentouse no domicilio de forma violenta e golpeando a porta.

"NON ME FAGAS ISTO"

Así, a patrulla comprobou que había un desaparafusador no chan, na entrada da vivenda e marcas na fechadura. O agresor non quixo facer ningunha manifestación dos feitos á dotación policial e limitouse a dicirlle á muller: "Non me fagas isto que me meten preso".

A Policía Local detivo ao agresor, un home de 37 anos veciño da Coruña, e trasladouno a un centro médico. Ao lugar acudiu tamén unha ambulancia do 061 para atender á vítima, a cal se negou a ser asistida, aínda que o persoal sanitario realizou un parte coas lesións visibles da muller.