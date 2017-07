Detida unha usuaria do centro de saúde de Matogrande na Coruña por agredir a unha enfermeira

Axentes da Policía Local da Coruña detiveron a unha usuaria do centro de saúde de Matogrande na cidade herculina por agredir a unha enfermeira das instalacións.

Segundo informou este martes a Policía Local, ás 8,35 horas do pasado 14 de xullo, unha dotación da Policía Local foi comisionada pola Sala Operativa do 092 para que se trasladase a un centro médico da zona do barrio de Matogrande, onde unha usuaria agredira a unha das enfermeiras.

Unha vez no lugar, a patrulla foi informada de que unha usuaria tratara de presentar dous botes cunha analítica sen a documentación necesaria e, cando se lle explicou que non podían recollelas, comezou a proferir berros e ameazas contra a requiriente do servizo.

Segundo o relato policial, chegou a arroxarlle os dous botes sobre a cabeza, "derramándose o contido dun deles". A presunta autora dos feitos, de 23 anos, que aínda se atopaba no centro, ao ser requirida pola dotación policial, proferiu de novo ameazas de morte contra a vítima.

Por iso, "en atención á protección xurídica do persoal sanitario no exercicio das súas funcións", segundo destaca a Policía Local, a patrulla detivo á nova e informoulle dos motivos e dos seus dereitos legais.

A muller, tras ser atendida polo persoal sanitario do centro, foi trasladada as dependencias policiais, para quedar a disposición xudicial por un delito de atentado.