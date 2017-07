Pablo Isla defende o crecemento sustentable de Inditex como clave do futuro da empresa

O presidente do grupo Inditex, Pablo Isla, defendeu o crecemento "sólido, sustentable e integrado" como as principais claves do futuro da compañía, que conta cun modelo "integrado" de tendas e tamén 'online'.

Pablo Illa (Inditex) | Fonte: Europa Press

No marco da súa intervención durante a Xunta Xeral de Accionistas da empresa, Isla sinalou que a corporación conta cunha estratexia de crecemento sustentable en todas as fases de creación de valor, á vez que afirmou que a corporación é unha "xeradora de valor social e ambiental".

Neste sentido, o directivo resaltou que, como parte da expansión internacional que está a levar a cabo, a empresa lanzará a web Zara.com en India en outubro, á vez que en agosto está prevista a apertura dos primeiros establecementos de Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Ouysho e Zara Home en Bielorrusia.

Isla lembrou que en 2016 o grupo investiu 1.432 millóns de euros e máis de 7.000 millóns de euros en cinco anos. Deste total, máis de 1.000 millóns de euros destináronse a melloras tecnolóxicas durante o último lustro, aínda que tamén se destinou unha inxección económica de 700 millóns de euros en termos loxísticos.

Doutra banda, o presidente da corporación apuntou que 2016 foi o ano de consolidación do 'Programa Closing the Loop' de reutilización e reciclaxe de produtos téxtiles, que permitiu a recollida nun ano de máis de 7.100 toneladas de pezas, calzado e complementos a través de colectores en tendas, oficinas e centros loxísticos.

Ademais, o directivo lembrou que o grupo creou 9.596 postos de traballo durante o pasado exercicio, dos cales 2.480 empregos concentráronse en España. No últimos cinco anos, as contratacións ascenderon a 53.000 persoas, 10.000 delas en España.

Durante a súa intervención, Isla resaltou que Inditex elevou a 5.600 millóns de euros a súa contribución tributaria global ao longo de 2016. Deste total, 1.616 millóns de euros pagáronse en España, dos que 870 millóns corresponderon a impostos directos.

APROBAN O PAGO DUN DIVIDENDO DE 0,68 EUROS

A xunta xeral de accionistas de Inditex aprobou este martes o pago dun dividendo correspondente ao exercicio 2016 de 0,68 euros por acción, equivalente a 2.117 millóns de euros en función do número actual de accións con dereito a percibilo e un 13,3% superior ao repartido o ano anterior.

Desta cantidade, pagáronse 0,34 euros por acción o pasado 2 de maio como dividendo a conta, mentres que o próximo 2 de novembro repartiranse outros 0,34 euros por acción en concepto tanto de dividendo complementario como de dividendo extraordinario.

Así, o fundador e primeiro accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este ano 1.256 millóns de euros en concepto de dividendos da compañía, fronte aos 1.108 millóns de euros que percibiu por este mesmo concepto o ano pasado.

Ortega é o primeiro accionista do xigante téxtil, cunha participación do 59,294%, equivalente a un paquete de 1.848 millóns de accións. Pola súa banda, a súa filla Sandra Ortega, que posúe o 5,053% da firma galega, cobrará este ano máis de 107 millóns en dividendos de Inditex.

Ademais da aprobación da retribución ao accionista, a xunta reelixiu a Deloitte como auditor de contas da sociedade e do seu grupo para o exercicio social 2017. Os accionistas abordaron, á súa vez, a reelección de José Arnau como conselleiro coa cualificación de dominical.

En concreto, o consello de administración de Inditex está integrado por Pablo Isla como presidente, José Arnau como vicepresidente, e Amancio Ortega, Pontegadea Investimentos, Denise Patricia Kingsmill, Rodrigo Echenique, José Luís Durán, Carlos Espinosa de los Monteros e Emilio Saracho como conselleiros.

Inditex rexistrou un beneficio neto de 654 millóns de euros durante o primeiro trimestre do seu ano fiscal 2017-2018 (desde o 1 de febreiro ao 30 de abril), o que supón un aumento do 18% respecto ao mesmo período do exercicio anterior.

Así, as vendas situáronse en 5.569 millóns, un 14% máis, apoiadas nun "sólido desempeño operativo". A tipo de cambio constante, a cifra de crecemento das vendas foi do 12,5%. A compañía situou a marxe bruta en 3.240 millóns de euros, o que representa un 14% máis e o 58,2% das vendas.

O beneficio bruto de explotación (Ebitda) de Inditex foi de 1.113 millóns de euros durante o primeiro trimestre fiscal, o que supón unha alza do 17%, en tanto que o beneficio neto de explotación (Ebit) situouse en 834 millóns de euros, un 18% máis.