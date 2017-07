A defensa do exdirector de seguridade na circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, investigado na causa sobre o accidente do tren Alvia en Angrois, entregou un escrito ao xulgado no que alega "dificultades" dos Estados membro da Unión Europea (UE) na aplicación dos sistemas de xestión da seguridade ferroviaria.

Andrés Cortabitarte, investigado en el accidente del Alvia | Fonte: Europa Press

En tres folios con data de 13 de xullo aos que tivo acceso Europa Press, a representación legal de Cortabitarte pide ampliar as preguntas que o xuíz que instrúe o caso, Andrés Lago, dirixiu á Axencia Ferroviaria Europea, relativas á análise de riscos e a súa implicación no sinistro que ocasionou a morte de 80 persoas e deixou 144 feridos.

A poucos días do cuarto aniversario da traxedia (o 24), e de que Cortabitarte volva comparecer no Xulgado de Instrución número 3 de Santiago (o día 27), o avogado solicita cuestionar a estes expertos europeos "se a exportación dun risco ao maquinista require da avaliación, control e aceptación por parte das empresas ferroviarias", co que veladamente está a apuntar á operadora Renfe, de quen dependen os profesionais da condución.

De feito, nunha explicación posterior, o letrado sinala que considera necesario determinar se as empresas ferroviarias "tamén tiñan cometidos" conforme ao regulamento de 2009 e, "sobre todo, se tiñan que valorar e aceptar a exportación de riscos que Adif fixo ao maquinista ('rectius', a Renfe Operadora)".

Tamén quere que a Axencia Ferroviaria Europea diga se "realizaban os Estados membro da UE avaliacións de seguridade ferroviaria" con anterioridade ao regulamento de 2009 da Comisión.

"Foi uniforme a aplicación dun sistema de xestión da seguridade tal como estaba previsto na directiva de seguridade ferroviaria (do 2004) ou, pola contra, houbo dificultades polos estados membro para a comprensión e aplicación dos devanditos sistemas?", é outro dos interrogantes que aspira a que sexan resoltos.

Engade, a continuación: "Cal era a pauta xeneralizada de actuación no sector ferroviario entre os Estados europeos en 2011?", pola data en que foi inaugurada a liña Ourense-Santiago, onde se produciu o descarrilamento.

Tamén apunta outro par de preguntas a colación da afirmación da Audiencia Provincial, cando ratificou a investigación a Cortabitarte, sobre que "se detectou" o perigo en Angrois "de levarse a cabo unha avaliación integral cuantitativa do risco".

Respecto diso, traslada unha cuestión acerca de se "permite a normativa europea avaliar a aceptabilidade do risco conforme á aplicación de códigos prácticos ou sistemas de referencia ademais de mediante métodos de estimación explícita". E, en caso afirmativo, pretende coñecer "a quen corresponde elixir un ou outro principio de aceptación do risco".

O segundo interrogante é máis concreto, para coñecer se "esixe a normativa europea a aplicación de criterios adicionais (por exemplo, un criterio explícito cuantitativo) aos riscos que son controlados mediante códigos prácticos ou sistemas de referencia".