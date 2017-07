A deputada de En Marea Alexandra Fernández empraza ao PSOE a "reflexionar" sobre a posibilidade de rexistrar "unha petición conxunta" da comisión de investigación sobre o accidente do tren Alvia ocorrido en xullo de 2013 en Angrois, despois de que os socialistas anunciasen que a rexistrarán leste mesmo mércores.

Alexandra Fernández | Fonte: Europa Press

No caso de que "non o vexan así", Fernández advirte de que En Marea, "por suposto", presentará a súa propia solicitude. Con todo, considera que o cambio de posición do PSOE respecto diso de que o Congreso investigue o sinistro ferroviario no que morreron 80 persoas e 144 resultaron feridas supón "unha boa oportunidade" para facer a demanda de maneira conxunta.

"Dadas as novas circunstancias, cremos que sería unha boa oportunidade poder chegar a un acordo co grupo socialista e presentar unha solicitude de comisión de investigación que fose conxunta. O cambio de parecer do grupo socialista posibilita esta vía que cremos que debemos explorar e tentar", afirma Fernández, segundo trasladou a Europa Press.

A menos dunha semana do cuarto aniversario da traxedia, e despois de que o PSOE modificase a súa postura e ratificásea leste mesmo luns na reunión da permanente da executiva federal, Alexandra Fernández quere deixar "claro" que En Marea "non vai parar no empeño de que se debata no Congreso e póidase aprobar unha comisión de investigación sobre o accidente do Alvia".

O PSOE VOTOU EN CONTRA

"É a nosa intención levar de novo á Cámara Baixa outra solicitude de creación de comisión de investigación sobre un dos maiores sinistros ferroviarios", destaca.

Lembra que "En Marea sempre traballa á beira das vítimas, en coordinación e contando coa súa parecer". "Esa é a nosa liña de traballo neste tema. Pero nesta ocasión parece que o PSOE cambiou de posición e está aberto a presentar unha iniciativa deste tipo que noutras ocasións rexeitou", engade.

A parlamentaria agrega neste sentido que "na anterior mini lexislatura" xa levou este tema a un pleno "aínda que" non lles "acompañou o PSOE co seu voto".

"E tamén o tentamos en meses anteriores pero tivemos que ver como a Mesa do Congreso bloqueaba mesmo que a nosa petición fose cualificada e seguise o seu curso", critica.