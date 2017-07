A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, insistiu en que sen a primeira fase do plan de reordenación do mapa de autobuses de Galicia, que pretende implantar desde agosto, "quedaría media Galicia sen transporte".

Ethel Vázquez | Fonte: Europa Press

Preguntada respecto diso durante un acto en Cabanas (A Coruña), a titular do departamento autonómico apuntou que as máis de 570 liñas que aspira a adxudicar nos próximos días (41 contratos) correspóndense con "toda Ourense, practicamente todo Lugo, parte de Pontevedra e unha zona pequena na Coruña na zona de Ferrol".

"Quedaría media Galicia sen transporte", advertiu, polo que volveu a defender a primeira fase do plan como a "solución para garantir os servizos". E "se garantimos os servizos, garantimos os empregos", incidiu.

Na zona de Cabanas, apuntou, está afectada pola primeira fase a liña Ferrol-A Capela. Respecto diso, asegurou que o plan "mellorará a cobertura territorial" e permitirá ofrecer "máis e mellores servizos".

Pola súa banda, a liña de autobús que vai ao CEIP de Mosteiro de Caaveiro "poderá ser utilizada por todos os veciños" nunha "experiencia piloto" --a da integración do transporte escolar e o regular-- que, segundo a conselleira, "servirá para mellorar o transporte en 2019", cando prevé a Xunta que todo o novo plan estea operativo.

Respecto diso, sinalou que o inicio do transporte integrado espérase para a partir de setembro e reivindicou que haberá un acompañante "en cada unha das liñas", que poderá ser utilizado por alumnos de FP e Bacharelato e será tamén "moi bo para os veciños do rural", con autobuses "máis novos, cintos de seguridade, máis inspeccións" e tamén pensado para as pequenas e medianas empresas.