O Concello de Ames (A Coruña) presenta alegacións ao anteproxecto de explotación do transporte público

O Concello de Ames (A Coruña) presentou varias alegacións ao anteproxecto de explotación do transporte público, co obxectivo de "optimizar" o servizo e "facilitar aos veciños" a súa utilización.

En concreto, segundo explica o Consistorio nun comunicado, as alegacións céntranse na liña Ortoño-Santiago, que ata o momento "encadrábase no mapa de transporte urbano de Santiago" e que no novo plan, segundo indica, "pasará a formar parte do mapa de mobilidade do transporte metropolitano da Xunta".

Esta liña de nova creación, sinala que "sae dun lugar do que na actualidade non existe parada de autobús", polo que o Concello, na primeira das alegacións, propón o traslado da parada a Bertamiráns.

Por outra banda, propón a modificación do trazado da ruta para que pase pola urbanización Agro do Muíño. Segundo o escrito presentado, exponse que percorra a DP-0205 ata o devandito espazo, no que existen 142 vivendas nas que viven case 500 veciños e ademais sitúase un colexio de educación infantil e primaria.

O Consistorio pide ademais incrementar o número de paradas da ruta en Ames, dunha a seis, con novos estacionamentos en Agro do Muíño, Ortoño, Guimaráns, Quistiláns e Fraíz/A Moniña.