Ferrovial Servizos compra o 100% do grupo vigués Maviva

Ferrovial Servizos comprou o 100% do capital da compañía viguesa de loxística, de control de calidade e de preensamblaje de compoñentes para a industria do automóbil Grupo Maviva, segundo informou a empresa, que indica que esta operación lle permite ampliar a súa oferta no mercado de servizos industriais e reforzarse como provedor integral de servizos neste sector.

Ferrovial Servizos compra o 100% do Grupo Maviva | Fonte: Europa Press

O Grupo Maviva iniciou a súa actividade en 1958 e na actualidade dá emprego a 500 persoas en nove centros de traballo en España e nun en Portugal. O ano pasado, a firma ingresou 21,3 millóns de euros e mantén na súa carteira de clientes a empresas como Grupo PSA, Saint-Gobain, Delphi, Gestamp, Antolin ou Continental.

Ferrovial Servizos apuntou que esta compañía achegará capacidades técnicas para penetrar no mercado industrial con servizos de valor engadido, enxeñaría de procesos e excelencia operativa e subliñou que esta operación se une ás súas adquisicións realizadas en 2016 (Siemsa e Biotrán).

A filial de Ferrovial ofrece na actualidade servizos ao cliente privado como o 'facility management', a instalación e mantemento de equipos de análises e control ou a enxeñaría e montaxe de redes de transporte eléctrico, de gas e de auga, entre outros.