En Marea avanzou que finalmente apoiará a petición do PSOE de apertura dunha comisión de investigación sobre o accidente de Angrois no Congreso dos Deputados, "se se cumpren todos os requisitos" da plataforma de vítimas do tren Alvia.

Protesta das vítimas de Angrois | Fonte: Europa Press

Así, despois de chamar á "reflexión" para rexistrar unha solicitude "conxunta", fontes de En Marea sinalaron a Europa Press que ante a decisión do PSOE de presentar este mércores a súa petición "de forma individual" respectan dita medida, a pesar do seu "intento" por facelo de maneira acordada.

En Marea defende que "sempre" mostrará a súa "colaboración absoluta" para sacar adiante esta comisión de investigación, que os afectados reclaman desde que se produciu o sinistro para depurar eventuais responsabilidades políticas.

As fontes consultadas lembran que na anterior lexislatura presentou unha solicitude que chegou ao pleno, pero "o PSOE decidiu non votar a favor".

Na actual, como engade, tamén rexistrou unha nova petición e viu "como a Mesa do Congreso bloqueouna para evitar que seguise o seu curso". "Celebramos o cambio de posición do PSOE e esperamos que esta investigación vaia adiante e depúrense todas as responsabilidades", subliña En Marea.