Controlado o incendio das proximidades do centro comercial coruñés Marineda City tras queimar 2,6 hectáreas

O incendio forestal rexistrado no monte da Grela, nas proximidades do centro comercial Marineda City, na Coruña, quedou sobre as 18,28 horas, despois de calcinar unhas 2,6 hectáreas de monte arboledo.

Segundo informaron a Europa Press fontes da Consellería de Medio Rural, na extinción do lume participaron dous axentes, seis brigadas, tres motobombas e tres helicópteros. Tamén participaron efectivos da Policía Local e dos bombeiros da Coruña.

A voz de alarma sobre este incendio deuse ao redor das 16,00 horas e debido á intensidade do fume foi necesario cortar a Terceira Rolda en ambos os sentidos, así como outros viarios da zona dadas as dificultades de visibilidade.

Fontes da Policía Local da Coruña ratificaron que o tráfico xa foi restablecido.

MANTEMENTO DUN CARTEL PUBLICITARIO

En canto aos motivos do lume, fontes dos bombeiros da Coruña apuntaron que se produciu mentres se estaba realizando o mantemento dun cartel publicitario. Segundo parece, os traballadores estaban soldando cando unha faísca caeu e non puideron extinguir a lapa, avivada polo vento.

As mesmas fontes explicaron que o lume, que xa foi controlado, foi "aparatoso" e chegou a saltar á estrada un par de veces.

Durante o incendio, que tamén ocasionou cortes na corrente eléctrica, non houbo feridos. Os bombeiros concentraron os seus esforzos ao redor dunha nave de pinturas para evitar que o lume puidese ir a máis e os traballadores saíron da mesma.