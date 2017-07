O Servizo Galego de Saúde (Sergas) defendeu que a unidade de neonatoloxía do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo cumpre os cocientes de persoal establecidos de acordo co número de pacientes ingresados, e de feito engadiu que o persoal "é similar ao resto de unidades destas características na comunidade autónoma e no resto do Estado".

Así, en resposta ás denuncias realizadas leste mesmo martes polo Sindicato de Enfermaría Satse, manifestou que esta unidade hospitalaria dispón de 53 efectivos de enfermaría --28 enfermeiras e 25 auxiliares--, "constituíndo unha dos maiores persoais de enfermaría de toda a comunidade autónoma".

A continuación, trasladou que a ocupación media da unidade é do 58%, e, aínda que recoñeceu que nas últimas dúas semanas houbo un incremento no ingreso de neonatos, indicou que só se chegou "a un 70% da súa capacidade, sen alcanzar a máxima ocupación", e en todo caso mantivo que ante iso se reforzou o persoal en determinadas quendas.

Neste contexto, o Sergas, que sinalou que se abriu unha canle de comunicación específico para os pais dos nenos ingresados nesta unidade, trasladou a súa "indignación" polo "uso de datos erróneos", "buscando só deteriorar a imaxe da sanidade pública e crear alarma entre a poboación" e os pais.