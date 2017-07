A remodelación e ampliación do hospital de Pontevedra, con 140 millóns de investimento, iniciará as obras en 2019

A Xunta investirá 140 millóns de euros na construción do proxecto 'Gran Montecelo', que comprende a remodelación e ampliación do actual hospital en Pontevedra. Pasará dos 79.800 metros cadrados actuais aos 118.500, incrementando a súa superficie en 39.000.

"Non ten volta atrás porque temos diñeiro para facelo", afirmou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen destacou que esta dotación pública cubrirá as necesidades "para o próximo medio século".

Á presentación do Plan Funcional e de Espazos acudiron os conselleiros de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, e de Facenda, Valeriano Martínez, xunto co xerente do Complexo Hospitalario de Pontevedra, José Ramón Gómez, responsables do Sergas, alcaldes da vintena de municipios que pertencen á área sanitaria de Pontevedra e do seis da comarca do Salnés que teñen Montecelo como centro de referencia, ademais de representantes de organizacións médicas, asociacións de pacientes e de entidades sociais e veciñais.

Tras admitir que o Goberno galego pasara "dificultade" para pagar nóminas e medicamentos, Núñez Feijóo sinalou que a pesar de tomarse "decisións durísimas", actualmente en Galicia "o investimento sanitario creceu máis que en época de bonanza". Así, a pesar da "recesión" e en época "de vacas fracas", segundo o titular do Executivo autonómico, investíronse máis de 80 millóns de euros en infraestruturas e tecnoloxía.

ÁREAS ASISTENCIAIS

Tras remontarse ao ano 1893 para lembrar a aprobación do terreo expropiado --por 16.700 pesetas de entón-- para a construción do Hospital Provincial, Vázquez Almuiña asegurou que este sido "uno día moi importante" para a sanidade e a área de Pontevedra, argumentando que o Gran Montecelo vai prestar "máis e mellores servizos". Dividido en seis áreas asistenciais, o proxecto presentado contempla 280 consultas externas e gabinetes de exploracións.

Na área de salas e postos de urxencias pasarase de 61 a 117, e o hospital de día contará con 53 postos máis para sumar 162. En canto a quirófanos, dos 17 actuais incrementarase ata os 20, dotados con alta tecnoloxía e maior espazo, cunha nova unidade para cirurxías complexas. As camas de hospitalización pasarán de 600 a 720, das cales o 57 por cento serán individuais.

Por último, Vázquez Almuiña resaltou a súa aposta polo domicilio como lugar de atención aproveitando as tecnoloxías, a través de programas como Teleasistencia, Hospitalización a Domicilio e o seu homólogo en Atención Primaria.

O titular de Sanidade resaltou que "por primeira vez nunha área sanitaria de España" a elaboración deste Plan Funcional tivo en conta a participación dos profesionais, as organizacións sociais e a cidadanía. Máis de 300 traballadores fixeron achegas nun total de 120 reunións, segundo o conselleiro, no sentido de demandar unha ampliación da carteira de servizos e a creación de áreas e unidades interdisciplinares.

Como resultado desas observacións, Jesús Vázquez Almuiña precisou que se implantará "a primeira unidade en España" de diagnóstico biolóxico, abarcando laboratorios e anatomía patolóxica.

Tamén se sumaron ás peticións oito organizacións sociais e 2.379 persoas a título particular, partidarios de introducir melloras nas urxencias, as habitacións e o hospital de día.

O titular de Sanidade e o presidente da Xunta coincidiron en referirse a a "importante crise de natalidade" que rexistra Galicia. Co Gran Montecelo, Vázquez Almuiña afirmou que "será mellor e máis fácil nacer en Pontevedra". Neste sentido, os datos da Consellería apuntan a un descenso do 7 por cento da poboación de face a 2031 e que haberá máis de 44.000 persoas maiores de 75 anos nese horizonte.

A este respecto, Núñez Feijóo cualificou esa perda de "preocupante" e xustificou que o hospital se prepare para atender o "incremento de poboación maior" afectada de enfermidades crónicas e longos ingresos.

ARRANQUE EN 2019

Aínda que o presidente da Xunta desexou que as obras puidesen comezar o ano próximo, Vázquez Almuiña calculou o inicio da construción da primeira fase para 2019, a súa finalización en 2021 e, paralelamente, a licitación da segunda fase. Así, os trámites inminentes concretaríanse na redacción do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, o proxecto de execución, o trámite das expropiacións e a licitación das obras iniciais.

Pola súa banda, na "conta atrás" para a consecución deste proxecto, Alberto Núñez Feijóo eloxiou a colaboración do Goberno local de Pontevedra, do que dependerá a dotación de servizos, saneamento, accesos e abastecemento dos 39.000 metros cadrados que se construirán a maiores, o que equivale, precisou Núñez Feijóo, a dous hospitais comarcais novos.

VALORACIÓN MUNICIPAL

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, reclamou que o 'Gran Montecelo', un "hospital único" sexa "unha realidade canto antes", polo que destacou as palabras do presidente da Xunta en tanto "non ten volta atrás". Pola contra, "sería unha broma", advertiu.

Aínda que lamentou que "se perderon sete ou oito anos" en avanzar ata esta situación, Fernández Lores confiou en que sexa "o mellor hospial posible e con toda a tecnoloxía necesaria".

Entre os asistentes, dirixentes do Colexio oficial de Médicos de Pontevedra pospuxeron a súa valoración ata a celebración dunha xunta directiva, a próxima semana. No entanto, adiantaron que se trata dun proxecto "insuficiente".