Sindicatos e empresas manteñen a primeira reunión a nivel galego dende a suspensión da folga de autobuses

Sindicatos e empresas do transporte de viaxeiros por estrada manteñen este mércores a primeira reunión a nivel galego dende a suspensión da folga de autobuses o pasado mércores.

Farano despois de que as catro mesas provinciais para negociar a actualización dos convenios concluísen sen grandes avances, mesmo cun "mal" resultado, segundo as centrais, no que respecta a Lugo, Ourense e Pontevedra. Mentres, o diálogo é maior, aínda que "lento", na Coruña.

As organizacións sindicais critican que a patronal "non asume" no tres primeiras "nin o 2%" de incremento salarial acordado a semana pasada a nivel galego, que foi o que permitiu a suspensión da folga indefinida que ía empezar o xoves.

En declaracións a Europa Press, os representantes de UXT, CC.OO. e CIG destacan que, neste escenario, este mércores volverán sentar cos empresarios para analizar como avanzan as negociacións para renovar o catro convenios provinciais.

"Todo depende de como sente a outra parte", destacou a portavoz de UXT, Beatriz Meilán, quen lembra que a posibilidade de volver aos paros segue aí.

Pola súa banda, Marcos Pérez, de Comisións, lamentou que as empresas "falan de diálogo" e de "volver verse o próximo día" do calendario establecido ata o 2 de agosto, pero "a estratexia é de inmobilismo total".

En Pontevedra, os representantes dos traballadores piden unha subida do 5,8% nos salarios e en Lugo, do 3,6%. Neste último caso, nunha reunión que durou ata pasadas as 20,30 horas, non se chegou nin a asinar a acta da reunión.

Este luns, as reunións en Ourense e A Coruña concluíron sen avances e con diálogo, aínda que lento, respectivamente, de acordo coa valoración das centrais.

Na provincia ourensá os representantes dos traballadores reclaman un incremento salarial do 3,8%, pero as empresas non presentaron ningunha contraoferta. Na coruñesa, mentres, solicitan un aumento do 3,6%, e as compañías propuxeron un 2,2%.

"ENGANÁRONNOS"

Neste contexto, o representante da CIG, Xesús Pastoriza, sinalou que as cousas están "no aire" a poucas horas de volver verse coa patronal, que "non quere" negociar maiores subidas que as do 2%. "Non imos permitir que nos vacilen", avisou.

Por outra banda, sobre a decisión da Xunta de ampliar o prazo para presentación de ofertas para os 41 novos contratos que deberían entrar en vigor a partir de agosto, a central nacionalista opina que "parece unha broma".

"A consellería enganounos, dixeron que ían cos tempos moi xustos e agora sobran prazos", criticou Pastoriza, quen, como as compañías, fala de "contratos de verdadeiro despropósito", nos que para "20 autobuses" disponse "47 condutores". "Non cadran os números", avisa.

Así, coincide coas federacións empresariais en que "non chega o diñeiro" para todo o persoal que ha de ser subrogado, aínda que limita as cifras en comparación coas que manexan estas a un déficit duns 7 millóns de euros anuais.

PATRONAL

Pola súa banda, o presidente de Transgacar, Carlos García Cumplido, destacou, en declaracións a Europa Press, que este mércores tocará facer un "primeiro balance" das negociacións destes dous días, pero avanzou que "tamén se analizarán" cuestións relativas ao plan de reordenación de liñas da Xunta.

E é que os empresarios alegan que a "zozobra" en que deixa este plan ás compañías, con proxectos "inviables" polo custo de persoal, afecta as conversacións para actualizar os convenios provinciais.

Así, xustificou que a patronal de Ourense, por exemplo, o que fixo este luns foi pór "encima da mesa" a situación, aínda que admitiu que o fixo con "un pouco máis de crueza".

Con todo, fixo un chamamento a poder seguir contando cun escenario de "paz social" e que non haxa unha volta á folga, que ao seu xuízo sería "a pinga" para o conflito que afronta o sector.