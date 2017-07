Morre afogado un octoxenario nunha piscina en Beariz (Ourense)

Unha persoa duns 80 anos de idade faleceu a última hora da tarde do martes afogada nunha piscina no termo municipal de Beariz (Ourense), segundo informou o 112 Galicia.

En concreto, segundo apuntou o servizo de emerxencias, os feitos nos que faleceu un octoxenario sucederon sobre as 19,55 horas do martes nunha vivenda da rúa do Carballiño, en Beariz.

O 112 Galicia tivo coñecemento dos feitos ás 19,55 horas do martes a través dun aviso de Urxencias Sanitarias, segundo sinalaron as mesmas fontes.

Pola súa banda, o Centro de Atención ás Emerxencias alertou aos Bombeiros do Carballiño e ao GES de Avión. Tamén se informou a Protección Civil e á Garda Civil.