Rescatan a unha persoa tras saírse da vía o vehículo no que circulaba entre Oia e Baiona (Pontevedra)

Unha persoa foi excarcerada polos Bombeiros do Porriño na mañá deste mércores ao saírse da vía o vehículo no que viaxaba na estrada entre os municipios de Oia e Baiona (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, a vítima foi trasladada ata un centro hospitalario tras o accidente que tivo lugar na estrada que une Baiona e Oia, á altura de Mougás.

Urxencias Sanitarias alertou do sinistro ao 112 Galicia ás 7,55 horas deste mércores. Os efectivos sanitarios indicaron que a persoa accidentada estaba atrapada pola cadeira.

Por parte do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia requiriuse a intervención da Garda Civil de Tráfico, Bombeiros do Porriño e GES da Guarda. Ademais, informouse do ocorrido aos Bombeiros de Vigo e ao GES de Val Miñor.

ENVORCO EN VILABOA

Mentres, un home resultou ferido na mañá deste mércores despois de envorcar o seu vehículo en Vilaboa (Pontevedra). O home foi trasladado polos efectivos sanitarios a un centro hospitalario e, a consecuencia do accidente, un farol da iluminación pública acabou danada.

Este sinistro tivo lugar na estrada N-550, á altura do cruzamento de Vilaboa, sentido Pontevedra. Urxencias Sanitarias avisou do ocorrido ao 112 Galicia sobre as 7,00 horas, tras o que o Centro de Atención ás Emerxencias pasou o aviso á Garda Civil de Tráfico e Protección Civil.

COLISIÓN MÚLTIPLE

Por outra banda, no municipio pontevedrés de Tui unha colisión na que se viron implicados tres vehículos saldouse na mañá deste mércores cunha persoa ferida leve.

O accidente ocorreu no punto quilométrico 25 da A-55, sentido Tui. O 112 Galicia recibiu a alerta a través dun particular ás 8,35 horas, tras o que se informou do sucedido á Garda Civil de Tráfico, ao 061 e Bombeiros do Porriño.