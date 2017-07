O Partido Galeguista busca unha postura común de todo o nacionalismo ante a reforma da Constitución

O Partido Galeguista (PG) acaba de remitirlle un escrito ás forzas nacionalistas galegas para manter un encontro no que abordar o inicio dun proceso de reforma da Constitución española e do que poida saír unha postura común para defender en Madrid.

Integrrantes do Partido Galeguista | Fonte: PG

“Sen prexulgar o senso que esa reforma poida acabar tendo, hai unha percepción xeralizada de que Galicia corre risco de quedar un banzo detrás nese proceso, especialmente no que se refire ao recoñecemento da nosa identidade nacional e o correspondente teito competencial”, apunta esta entidade.

Por iso, insta ao nacionalismo a “sentar” e “recoñecer os nosos obxetivos nacionais máis irrenunciables” para conformar un posicionamento común sobre as necesidade de Galicia nesa reforma constitucional. Aproveitan, para iso, a celebración do Día Nacional de Galicia, “unha data simbólica que debe trascender o simbolismo pra converterse nun desafío de concertación e defensa do país pra todos os que amamos esta terra”, di.

Este é o comunicado remitido:

Prezados/as compañeiros/as:

O conflito catalán e a nova distribución de forzas no parlamento español está a promover a consideración dunha modificación da Constitución española. Neste proceso que se venta, Galicia está en risco serio de quedar atrás no recoñecemento político da súa identidade nacional. É, xa que logo, o momento de recoñecer as prioridades do país por riba de diferenzas partidarias e dar xuntos pasos firmes na defensa da nación.

Estamos convencidos de que compartimos con convición conceptos básecos na definición da nosa identidade e dos grandes obxetivos políticos nacionais. Por esta razón, conscentes da trascendencia do momento político, convocamos á forzas nacionais galegas a un proceso de análise compartido e conformación de propostas que definan a nosa visión desa necesaria reforma constitucional.

Esta iniciativa é a continuidade natural do pacto de diálogo que vos propuxemos no seu día no acto de Rianxo na memoria de Castelao. Agardando que a vosa resposta sexa positiva, porémosnos en contacto convosco pra concertarmos data e lugar prá primeira reunión e proporémosvos un esquema de traballo, aberto, por suposto, ás vosas consideracións.