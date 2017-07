Google remapea de Galicia

Na súa web oficial, Google Street View indica que estará a mapear as catro provincias do país até abril de 2017, como parte dunha campaña centrada no norte peninsular.

Realizando un mapeo cunha mochila Trekker de Google | Fonte: Monte Pindo

Na actualidade o visor a pé de rúa non ten cuberto todo o país. Os baleiros máis importantes están no Macizo Central, Courel, Ancares, Serra do Candán e Mariña Oriental. Incluso nas periferias das grandes cidades moitas das estradas e rúas aínda non están nesta fotografía cuasi-universal do poderoso xigante norteamericano.

A compañía non detalla se incluirá novas zonas ou se só actualiza as que ten no seu catálago, actulizacións que fai cada poucos anos. Con todo, este ano cubriu novas zonas, como o Monte Pindo.