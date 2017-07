Investigan a contorna da familia á que roubaron na súa vivenda a punta de pistola en Lugo

O subdelegado do Goberno en Lugo, Ramón Carballo, comentou este mércores que "todo apunta a que era alguén que coñecía perfectamente ás persoas" ás que roubaron a punta de pistola no seu domicilio na capital luguesa.

Unha moza denunciou ante a Policía Nacional que sobre as 13,00 horas do martes, cos seus dous fillos de pouca idade en casa, tres persoas --dous homes e unha muller-- irromperon no seu domicilio e conducírona ata unha habitación.

Segundo denunciou a moza, roubáronlle todo; "miles de euros" e mesmo unha cadea á que se referiron os autores do roubo que portaban unha pistola.

"Todo apunta que era alguén que coñecía perfectamente ás persoas (familia), que coñecía perfectamente o domicilio e sabía perfectamente as cousas que se podían atopar dentro", sinalou o subdelegado.

Ademais, Carballo comentou que "todo apunta a unha contorna moi próxima". "A Policía ten unha investigación aberta, están a tomar declaración. Imos esperar o que resulta desa información que está a recoller a Policía", subliñou.

Así mesmo, o subdelegado do Goberno en Lugo recoñeceu que "hai uns indicios que poden apuntar onde están eses autores". "Imos deixar traballar á Policía para que esclareza estes feitos, que son lamentables e que teñen repercusión social", apostilou.

"EMPREGAR A fondo"

"Témonos que empregar a fondo as forzas e corpos de seguridade do Estado, como as persoas da contorna, para que poidan dar as pistas necesarias para chegar á detención desas persoas", recalcou.

Finalmente Carballo quixo trasladar unha "mensaxe de tranquilidade" e fixo fincapé en que estes son "feitos puntuais que crean certa alarma". "Sobre todo cando son feitos que invaden o domicilio particular e a intimidade das persoas", concluíu.