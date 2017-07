O metal coruñés afronta este xoves a súa sexta xornada de folga tras unha semana sen contacto entre sindicatos e patrona

O sector do metal da provincia da Coruña afronta este xoves a súa sexta xornada de folga tras unha semana sen ningún tipo de contacto entre os sindicatos e a patronal, despois da última reunión co mediador celebrada hai unha semana e que terminou sen acordo.

Protesta do metal da Coruña | Fonte: Europa Press

A principal diferenza nas negociacións para renovar o convenio, sen actualizar desde 2014, reside nas reivindicacións de tipo social das centrais: limitación das empresas de traballo temporal (ETT) e das mutuas e subrogación do emprego.

Así as cousas, este xoves volverá haber manifestacións na Coruña --ás 12,00 horas desde a Praza de Pontevedra ata a de Luís Seoane, onde se atopan as oficinas da patronal-- e en Santiago --ás 12,30 horas, desde o Polígono do Tambre tamén ata a sede dos empresarios, neste caso na Rúa do Vilar--.

Mentres, en Ferrol, está previsto que se desenvolva unha concentración no Polígono dá Gándara, onde os traballadores analizarán a situación nunha asemblea.

"ACCIÓN, REACCIÓN"

En declaracións a Europa Press, o membro da comisión negociadora de CC.OO. José Hurtado sinalou que "parece" que ás empresas "non lles preocupa a folga" e "tranquilizáronse". "Non é normal que non queiran tentar pacificar", valorou.

Ante isto, avisou que as organizacións sindicais actuarán segundo a premisa "acción, reacción", e este mércores están a chamar á mobilización dos profesionais do sector.

En representación da CIG-Industria da Coruña, Eduardo Caamaño coincidiu en que, ante a ausencia de comunicación entre as partes, este xoves volverá haber paros masivos.

En canto á comarca de Compostela, o portavoz da CIG Pepe Maio esperou que a xornada "volva ser un éxito", e nesta situación de 'impasse' na que cre que a patronal está "a xogar as súas cartas" apuntou que funcionarán os piquetes no Tambre e en talleres da zona. A solución, segundo subliñou, "xa empeza a demorarse" demasiado.

En Ferrol, pola súa banda, Vicente Vidal (tamén CIG-Industria) incidiu en que as centrais se achan á espera "a ver se chaman" nas próximas horas ou días, porque "de momento" as empresas actúan, na súa opinión, coma se o conflito "xa estivese arranxado".