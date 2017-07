Detidos catro lucenses por un roubo no agrediron a un octoxenario en marzo en Sober (Lugo)

A Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Garda Civil de Lugo, no marco da 'Operación Soblob', detivo a catro homes, veciños de Lugo e Monforte de entre 25 e 51 anos, como presuntos autores do roubo con violencia ocorrido en Sober a noite do 6 ao 7 de marzo no que agrediron a un octoxenario.

Detidos catro lucenses por un roubo en Sober. | Fonte: Europa Press

Segundo informou o Instituto Armado, os feitos ocorreron cando accederon ao domicilio dun ancián de 81 anos de idade e agredíronlle co obxectivo de roubarlle o diñeiro en efectivo que gardaba en casa.

"Dada a gravidade dos feitos", segundo sinala a Garda Civil, abriuse unha "investigación prioritaria na que non se escatimaron medios nin tempo" para conseguir, tras analizar distintas liñas de investigación, a identidade e paradoiro dos autores.

A Benemérita destacou que a colaboración cidadá "foi fundamental para o éxito da operación", pois varias testemuñas alertaron aos investigadores sobre un vehículo descoñecido que viron polo lugar días antes dos feitos.

"Aínda que estas testemuñas só puideron lembrar algunhas características e a cor do vehículo, os axentes lograron dar con el, así como saber quen o ocupaban, podendo centrar as investigacións sobre estes sospeitosos", segundo relatan as mesmas fontes.

OPERATIVO

Tras varias semanas de xestións e análises de información, unha vez solicitados todos os indicios posibles sobre a autoría do feito, procedeuse á detención de todos os implicados nun operativo desenvolvido ao longo do luns e martes pasado nas localidades de Lugo e Monforte de Lemos.

A Garda Civil de Lugo lembra a "especial necesidade de protexer aos nosos maiores", especialmente nos núcleos rurais con vivendas illadas.

A investigación, dirixida polo Xulgado de Instrución Número 1 de Monforte de Lemos, foi desenvolvida pola Garda Civil da Comandancia de Lugo, coa colaboración de compoñentes do Servizo de Criminalística da Garda Civil de Madrid.