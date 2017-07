A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIReF) mellorou a cualificación para Galicia, comunidade na que ve "moi probable" o cumprimento do obxectivo de déficit do 0,6% establecido para este ano 2017.

Presentación do novo informe da AIReF | Fonte: Europa Press

Así o destacou a directora da división de análise orzamentaria da AIReF, Cristina Ferreiro, na exposición das principais conclusións do novo informe sobre o cumprimento esperado dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, débeda pública e regra de gasto das administracións públicas.

No anterior informe, Galicia tiña unha cualificación de probable, da que pasou a unha cualificación actual de "moi probable" cumprimento do obxectivo de déficit.

Ademais, o novo informe da AIReF determina que "se estima que a evolución do gasto prevista" en Galicia "podería ser compatible coa regra de gasto".

Segundo explicou Ferreiro, a "mellora" en varias comunidades débese a unha confirmación na evolución do gasto e sobre todo á comunicación dos 1.200 millóns de euros de liquidación adicional non contemplada nos orzamentos.

En concreto, o traballo recolle que "se considera moi probable que a Comunidade Autónoma de Galicia cumpra co obxectivo de estabilidade en 2017, mellorando a probabilidade de cumprimento, respecto da derivada da análise do orzamento inicial, fundamentalmente pola mellora nos ingresos derivada da liquidación definitiva de 2015 dos recursos do sistema".

Pola súa banda, o presidente da AIReF, José Luís Escrivá, cualificou de "factible aínda que moi axustado" o cumprimento do 3,1% en 2017 para o conxunto das administracións públicas.

